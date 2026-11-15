Mylima aktorė išgyvena sunkiausią laikotarpį: diagnozuota klastinga liga

Apie aktorės ligą pranešta lapkričio 13 dieną paramos rinkimo platformoje „GoFundMe“, kurioje paskelbta iniciatyva, skirta padėti R. Coffin, rašo „People“.
Aktorės laukia operacija
Remiantis paramos rinkimo puslapyje pateikta informacija, gruodžio 3 dieną aktorei numatyta dešinės krūties dalinės mastektomijos operacija. Jos metu planuojama pašalinti vėžio pažeistą krūties audinio dalį. Po operacijos turėtų būti taikomas spindulinis gydymas.
Lapkričio 24 dieną R. Coffin dar laukia priešoperacinė gydytojo konsultacija, kurios metu turėtų paaiškėti galutinis gydymo planas.
Jeigu bus atlikta planuojama operacija, aktorė negalės dirbti maždaug tris savaites. Tačiau neatmetama galimybė, kad gali prireikti pašalinti visą krūtį. Tokiu atveju sveikimo laikotarpis gerokai pailgėtų.
Likimo ironija – vėžiu sirgo ir jos herojė
R. Coffin žiūrovams geriausiai pažįstama iš populiaraus NBC serialo „Čikagos ugniagesiai“, kuriame ji įkūnija Cindy Herrmann – kapitono Christopherio Herrmanno, kurį vaidina Davidas Eigenbergas, žmoną.
Aktorė seriale pasirodo nuo pat pirmojo sezono ir iš viso yra suvaidinusi 64 epizoduose.
Įdomu tai, kad panašų išbandymą teko patirti ir jos įkūnijamai herojei. Vienuoliktajame serialo sezone Cindy Herrmann buvo diagnozuotas plaučių vėžys, todėl jos istorijoje taip pat buvo nagrinėjama kova su onkologine liga.
Kol kas daugiau informacijos apie R. Coffin ligos stadiją ar kitas diagnozės aplinkybes nepateikiama.
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