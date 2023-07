Moteris nuvyko į Turkiją pasidaryti operacijos: to, kas nutiko paskui, nelinkėtų niekam

Dviejų vaikų mama iš Mančesterio manė, kad kelionė į užsienį buvo vienintelė išeitis, nes dėl antsvorio jai išsivystė artritas, o mankštintis buvo per daug skausminga. Tačiau po Turkijoje atliktos operacijos, už kurią ji sumokėjo 2 tūkst. svarų sterlingų (apie 2300 eurų), Louise sveikata pablogėjo.

Turkijos chirurgas, užuot pašalinęs 75 proc. skrandžio, pašalino 92 proc., todėl grįžusi namo į Mančesterį ji atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje. Dabar moteris visą likusį gyvenimą turės valgyti ir gerti per vamzdelį, o dėl komplikacijų jai nuolat tenks lankytis ligoninėje, rašo portalas „Mirror“.

Laikraščiui „Manchester Evening News“ ji papasakojo apie savo tragišką išbandymą.

Prisimindama savo patirtį Louise aiškino, kad atliko keletą tyrimų ir pasirinko būtent savo gydytoją, nes manė, kad jis mielas. Taip pat jai pavyko pasikalbėti su kai kuriais jo pacientais, kurie neturėjo nusiskundimų. 2022-ųjų metų gegužės 27 d. ji buvo užregistruota procedūrai, už kurią sumokėjo virš 2 tūkst. eurų.

REKLAMA

REKLAMA

Ji teigia, kad po operacijos chirurgas jai pasakė, kad procedūra buvo sėkminga, ir teigė, kad ji kitą dieną gali skristi. Pasak vietos sveikatos priežiūros vadovų, iškart po operacijos kyla „didžiulė rizika skristi“, todėl „išgirdus bet kurios klinikos siūlymą atlikti procedūrą ir po kelių dienų skristi namo, turėumėtė sunerimti“.

REKLAMA

„Aš nesijaučiau gerai – negalėjau net išgerti vandens, bet chirurgas man pasakė, kad tai normalu ir kad jausiuosi geriau, kai grįšiu namo į Jungtinę Karalystę“, – prisiminė ji.

„Skrisdama namo praradau sąmonę ir Mančesterio oro uoste mane pasitiko greitosios pagalbos automobilis, kuris nuvežė į Wythenshawe ligoninės intensyviosios terapijos skyrių. Mane perkėlė į svorio valdymo tarnybą Salfordo karališkojoje ligoninėje ir man pasakė, kad buvau ketvirtas žmogus, kurį jie matė tą savaitę po operacijos Turkijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Kol ten buvau, atėjo dar viena moteris, kuriai Turkijoje buvo atlikta pilvo plastika“, – sakė ji.

Louise teigia, kad Salfordo karališkojoje ligoninėje atliktas skenavimas parodė, jog Turkijoje chirurgas pašalino ne 75 procentus jos skrandžio, o net 92 procentus. Be to, buvo perpjauta stemplė, todėl jos raumenys tinkamai nebeveikė ir ji nebegalėjo ryti savo jėgomis net vandens. Dabar vienintelė galimybė – visą likusį gyvenimą ją maitinti per zondą.

„Aš numečiau 57 kg, bet visai ne taip, kaip tikėjausi, – sakė ji. – Kai buvau nutukusi, buvau sveikesnė. Dabar nuolat lankausi ligoninėje, man nuolat skauda skrandį ir viduriuoju.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija, pamačiusi padidėjusią riziką, taip pat paskelbė įspėjimą, nes yra žinoma, kad nuo 2019 m. sausio mėn. po medicininių procedūrų Turkijoje mirė mažiausiai 24 Didžiosios Britanijos piliečiai.

Po to, kai pasibaisėjo matydama, kaip žmonės platformoje „šlovina“ šias procedūras, Louise įkūrė savo „TikTok“ paskyrą, kurioje įspėja kitus žmones apie pavojus, kylančius keliaujant į užsienį operuotis.

REKLAMA

„Nuo tada, kai sukūriau savo „TikTok“ paskyrą, su manimi susisiekė 35 kitos moterys, teigdamos, kad turėjo lygiai tokią pačią patirtį kaip ir aš, -– sakė Louise. – Tačiau kiekvieną kartą, kai tik įdedu ką nors neigiamo apie skrandžio rezekcijos operaciją, po kelių minučių tai pašalinama dėl „bendruomenės standartų pažeidimo“.

Pasak „TikTok“, taip atsitiko todėl, kad įraše buvo rodomi privatūs duomenys.

„Prieš tai atlikau tiek daug tyrimų, bet man vis tiek taip nutiko, – pridūrė Louise. – Mano patarimas visiems, kurie galvoja apie operaciją užsienyje, yra „nedarykite to“. Daugybė žmonių sako, kad tai galėjo nutikti ir Jungtinėje Karalystėje, bet jie privalo tai sutvarkyti. Žmonėms parduodamos pasakos.“