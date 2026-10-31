Moteris buvo mirusi 24 minutes: nuo jos žodžių šiurpsta oda

Amerikietė Lauren Canaday savo namuose patyrė katastrofišką širdies smūgį. Nors vyras nedelsdamas pradėjo gaivinimą, o vėliau darbą perėmė atvykę paramedikai, jos širdis buvo sustojusi beveik pusvalandį, rašoma mirror.co.uk.
Be pulso – beveik pusvalandį
Medikams pavyko sugrąžinti Lauren į gyvenimą tik po 24 minučių. Toks laiko tarpas be pulso dažnai baigiasi tragiškai arba palieka rimtų neurologinių pasekmių.
Tačiau moteris ne tik išgyveno – ji iki šiol gali aiškiai papasakoti, ką jautė tuo metu.
„Prisimenu tik nepaprastos ramybės jausmą“, – atskleidė ji. Pasak Lauren, tai nebuvo nei ryški šviesa, nei tunelis, nei kūno palikimo pojūtis. Ji nejautė baimės, skausmo ar panikos – tik visišką, absoliučią ramybę.
Paneigė populiarius mitus
Viešojoje erdvėje dažnai pasakojama apie vadinamąsias „artimos mirties patirtis“ – esą žmonės mato baltą šviesą, keliauja tuneliu ar stebi medikus iš viršaus. Tačiau Lauren teigia nieko panašaus nepatyrusi.
„Ta ramybė mane lydėjo dar kelias savaites po pabudimo“, – sakė ji. Net ir dabar, kai gyvenime tampa sunku, moteris mintimis sugrįžta į tą akimirką – tai jai suteikia stiprybės ir vidinės tylos.
Ji taip pat prisipažino, kad visiškai nebejaučia mirties baimės.
„Aš tikrai jos nebebijau. Nors nemačiau nieko konkretaus, visiškai dėl to nesijaudinu“, – teigė ji.
Gyvenimas „prieš“ ir „po“
Po patirtos klinikinės mirties Lauren sako savo gyvenimą padalijusi į dvi dalis – iki širdies smūgio ir po jo.
„Jaučiuosi taip, lyg mano pirmasis gyvenimas būtų pasibaigęs vasarį, o tada pabudau antrajam“, – kalbėjo ji.
Nuo to laiko moteris nebesijaučia ta pati: „Kai žmonės sako, kad atrodau gerai, man nejauku. Aš nebesijaučiu tas pats žmogus“.
Šiandien Lauren krūtinėje turi implantuotą defibriliatorių – prietaisą, galintį atkurti širdies ritmą pavojingo sutrikimo atveju. Ji jį vadina nuolatiniu priminimu apie tai, kaip arti buvo mirties.
Nors jos šeimai tai buvo itin sunkus laikotarpis, pati Lauren savo patirtį vertina pozityviai. Tiesa, pabudusi ji neprisiminė savaitės iki širdies smūgio ir daugumos ligoninėje praleistų akimirkų.
Kurį laiką jai buvo sunku kalbėti, rašyti, atlikti paprastas užduotis, tačiau gydytojai patikino, kad ilgalaikių smegenų pažeidimų nėra – ji išliko kognityviai sveika.
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