MLKL startas: šią savaitę Eurolygos atrankoje žaidusi „Kibirkštis“ stoja į kovą su „Šiauliai-Vilmers“ komanda

Žiūrovai rungtynes taip pat kviečiami sekti ir internetu:
Planuojama, kad šį sezoną TV3 žiniasklaidos grupė parodys iki 118 mačų, iš kurių 33 – TV6 kanale. Pastarieji, labiausiai intriguojantys mačai, bus rodomi kiekvieną sekmadienį nuo 14 val.
Šį sezoną Šiaulių komandos vairą perėmęs vyriausiasis treneris Aurimas Andrušaitis džiaugiasi, kad moterų lygos rungtynės tampa vis labiau matomos plačiajai visuomenei.
„Per pastaruosius metus tikrai buvo daromas didžiulis kokybinis šuolis tiek žaidimo, tiek organizacine prasme. Televizinės transliacijos tikrai prideda daugiau matomumo, žinomumo. O ypač smagu dėl jaunų merginų, kurios gali stebėti, kaip žaidžia vietinės komandos. Tai naudinga visiems“, – sako jis.
Jam pritaria ir kolega, „Kibirkšties“ vyriausiasis treneris V. Stanišauskas: „Labai smagu, kad tai vyksta – moterų krepšinis yra vis labiau matomas televizijos ekranuose. Tai – labai pagirtina. Manau, kad visi turėtume mylėti moterų krepšinį ir parodyti jam kuo daugiau dėmesio.“
V. Stanišauskas įvardijo, kokia bus šio sezono „Kibirkštis“
Vilniaus komanda dar šią savaitę sužaidė antrosiose atrankos į Eurolygą rungtynėse. Tačiau, kaip pastebi ekipos treneris, greitu tempu pažymėtas bus visas sezonas: viduryje savaitės laukia Europos taurės rungtynės, o savaitgalį – moterų lygos kovos. Visgi, anot V. Stanišausko, „Kibirkštis“ pasiruošusi prie tokio ritmo pratintis.
„Paskutinės rungtynės nebuvo geros, bet turime motyvacijos darbui, pradėti sezoną su geresniu žaidimu. Tikiuosi, kad jau šį sekmadienį pavyks tą parodyti“, – sako jis.
Savo treniruojamą komandą V. Stanišauskas šį sezoną nori matyti bėgančią, kovojančią ir agresyviai besiginančią. Anot jo, geriausias puolimas yra gera gynyba.
„Taip pat tikiuosi daug perimtų kamuolių, lengvų taškų. Pasižiūrėsime, kaip mums tai pavyks. Draugiškose rungtynėse kol kas buvo visokių situacijų, tačiau tai, kaip norime gintis ir pulti, mes dar lipdome, šlifuojame“, – prideda jis.
Šio sekmadienio varžoves – naujomis žaidėjomis legionierėmis pasipildžiusią Šiaulių komandą – V. Stanišauskas vadina pavojinga. Anot jo, čia išsiskiria tokios krepšininkės kaip Dalia Donskichytė, Aušra Černeckytė, Gabrielė Sederavičiūtė bei Ugnė Grigaliūnaitė.
„Lengva tikrai nebus, todėl šioms rungtynėms ruošiamės. Tikiuosi, kad žiūrovai taip pat ateis mūsų palaikyti ir pradėsime sezoną pergalingai“, – teigia V. Stanišauskas.
A. Andrušaičio treniruojama „Šiauliai-Vilmers“ komanda sieks aukščiausių vietų
Teigiamai Šiaulių komandos pasirengimą naujam sezonui vertinantis A. Andrušaitis sako, kad ruošiantis pirmosioms rungtynėms ekipa spėjo nemažai pasitreniruoti tiek krepšinio aikštėje, tiek sporto salėje.
„Sužaidėme trejas draugiškas rungtynes, kuriose galėjome pasitikrinti visas žaidėjas. Pamatėme savo stiprybes bei silpnybes. Aišku, dar trūksta savaitės, bet tvarkaraštis yra toks, koks yra. Jis visiems vienodas. Norėjosi turėti daugiau laiko fiziniam pasirengimui, bet viskas gerai – jį derinome su krepšinio treniruotėmis“, – dalijasi jis.
Tiesa, apie šio sezono tikslus, konkrečias vietas ar pasiekimus A. Andrušaitis kalbėti nelinkęs. Anot jo, tai daugiau vadovybės reikalai.
„Mūsų siekis yra kovoti dėl aukščiausių vietų visuose trijuose frontuose. Bandysime tuos tikslus įgyvendinti. Sau ir štabui, kaip treneris, keliu tikslus pasidaryti kuo geresnį pasiruošimą visoms rungtynėms ir treniruotėms. Lygiai tas pats ir žaidėjoms – maksimalių pastangų visame kame“, – sako jis.
Pirmosios komandos priešininkės – Vilniaus ekipa „Kibirkštis“ – dabartinės čempionės ir favoritės laimėti titulą artėjantį sezoną.
„Iš jų tikimės daug kokybės, fiziškumo bei mobilizacijos po nesėkmingų antrųjų Eurolygos atrankos rungtynių. Faktas, kad jos žais su didele motyvacija, tačiau jos nestokojame ir mes. Kol
„Kibirkštis“ žaidė atrankoje, mes tas rungtynes stebėjome ir analizavome“, – atskleidžia A. Andrušaitis.
Anot jo, su visomis ekipomis žaisti vienodai nepavyktų, todėl „Šiauliai-Vilmers“ visoms varžovėms ketina ruoštis taip, kad būtų konkurencinga komanda laimėti mačą: „Visada norisi žaisti gražiai, greitai, kad žiūrovams būtų įdomu stebėti. Bet, žinoma, dėl teigiamo rezultato kartais tenka tą paaukoti.“
Pirmosios moterų Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Vilniaus „Kibirkštis“ – „Šiauliai-Vilmers“ – jau šį sekmadienį, 14 val. per TV6!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!