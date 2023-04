Mirė nuomonės formuotoja: moters gyvybė užgeso vykdant nusikaltimą

Remiantis šalies žiniasklaidos pranešimais, Brenda Akinyi Ochola, geriau žinoma kaip Brendalicious, mirė Malaizijoje, kai jos skrandyje sprogo kapsulės, kuriose buvo kokainas, kuriuo ji tariamai prekiavo.

Teigiama, kad atvykusi į Malaizijos oro uostą ji ėmė elgtis keistai ir tai patraukė apsaugos darbuotojų dėmesį.

Teigiama, kad ji nukrito ant žemės ir pradėjo putoti iš burnos. Pastangos ją išgelbėti pasirodė bevaisės.

Nepatvirtintais duomenimis, jos skrandyje rasta 34 kapsulės su nelegaliais narkotikais.

Brendos socialiniuose tinkluose skelbtuose įrašuose buvo užfiksuotos jos nuolatinės kelionės, prabangios atostogos ir prabangus gyvenimo būdas.

A Kenyan Instagram influencer has died while allegedly trafficking drugs.



According to reports from the country's media,Brenda Akinyi Ochola, better known as Brendalicious, died in Malaysia when the cocaine she was allegedly trafficking burst in her stomach pic.twitter.com/OBV87fCwBO