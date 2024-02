Astono Barretto šeima pranešė, kad bosistas mirė po ilgos kovos su liga, tačiau nepateikė jokių detalių.

Apie Barreto mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo sūnus Astonas jaunesnysis.

Jis sakė: „Sunkiausia širdimi dalijamės žinia, kad po ilgos kovos su sveikata mirė mūsų mylimas Astonas „Familyman“ Barretas.

Šį rytą pasaulis neteko ne tik kultinio muzikanto ir grupės „Wailers“ stuburo, bet ir nepaprasto žmogaus, kurio palikimas toks pat didžiulis kaip ir jo talentas.

Mūsų šeima prašo privatumo šiuo sunkiu metu, nes žodžiais neįmanoma išreikšti mūsų gilios netekties.“

Pirmą gitara susikonstravo pats

1946 m. gimęs Barrettas užaugo Kingstone, kur jis sukūrė regio ir dubstepo muzikos šaknis.

Savo pirmąją bosinę gitarą legendinis muzikantas pasigamino iš faneros, užuolaidų strypo ir senos peleninės.

1974 m. jis prisijungė prie Bobo Marley ir grojo daugumoje „Wailers“ albumų, skambėjo daugelyje didžiausių grupės hitų, įskaitant „I Shot the Sheriff“, „Get Up Stand Up“, „Stir It Up“, „Jamming“, „No Woman, No Cry“ ir „Could You Be Loved“.

A. Barrettas tapo Marley pritariančiosios grupės lyderiu ir liko jos nariu visą likusį Marley gyvenimą.