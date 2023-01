Mirė legendinio Elvio Presley dukra dainininkė Lisa Marie Presley

Apie tai pranešė jos motina, rašo CNN.

Moteriai buvo 54 metai.

„Su sunkumu širdyje turiu pasidalyti sukrečiančia žinia, kad mus paliko mano dukra Lisa Marie. Ji buvo aistringiausia stipri ir mylinti moteris, kokią tik esu pažinojusi“, – cituojamas Priscillos Presley pranešimas.

„Prašome privatumo, kol bandome susidoroti su šia didžiule netektimi. Dėkojame už meilę ir maldas. Šiuo metu daugiau komentarų nebus“, – priduria ji.

Žiniasklaidoje pranešama, kad dainininkė mirė sustojus širdžiai. Prieš tai ji buvo hospitalizuota.

Netrukus po L. M. Presley mirties socialiniuose tinkluose pasipylė užuojautos šeimai.

Užuojautą pareiškė ir Jacksonų šeima.

„Užuojauta Lisos Marie Presley šeimai ir artimiesiems“, – rašoma oficialiame šeimos „Instagram“ puslapyje.

L. M. Presley 1994 m. susituokė su Michaeliu Jacksonu, tačiau 1996 m. pora išsiskyrė.

L. M. Presley gimė 1968 m., pačiame E. Presley šlovės įkarštyje. Nuo pat gyvenimo pradžios ji augo rokenrolo karaliumi tituluojamo dainininko dėmesio centre.

E. Presley ir jo žmona P. Presley išsiskyrė 1972 m., kai jų dukrai buvo ketveri. Kai E. Presley mirė jo dukrai buvo vos devyneri.

Vėliau dėl netinkamo elgesio ir narkotikų jos motina išsiuntė dukrą į privačias mokyklas.

Dainininkės karjerą ji pradėjo 2003 m. išleidusi debiutinį albumą „To Whom It May Concern“. Albumas sulaukė šlovės – pasiekė penktą vietą „Billboard 200“ albumų tope ir tą pačią vasarą buvo sertifikuotas kaip auksinis.

Moteris buvo keturis kartus ištekėjusi: kūrė šeimą su muzikantu Danny Keough, vėliau su dainininku Michaeliu Jacksonu, Nicholu Cage ir Michaeliu Lockwoodu. Ji turėjo keturis vaikus.

2020 m. L. M. Presley sūnus Benjaminas Keoughas nusižudė būdamas 27 metų amžiaus.