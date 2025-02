Mirė dainininkas Billas Fay

Folkmuzikos legendos leidybinė kompanija „Dead Oceans“ išplatino emocingą pareiškimą, kuriame patvirtino, kad žvaigždė mirė „ramiai“ Londone. Billas, kuriam anksčiau buvo diagnozuota Parkinsono liga, mirė šeštadienio rytą, rašo mirror.co.uk.

Pareiškime Billas vadinamas „švelniu žmogumi ir džentelmenu, išmintingesniu už mūsų laikus“. Jo leidybinė kompanija taip pat paaiškino, kad likus vos mėnesiui iki mirties žvaigždė dirbo prie naujos muzikos. Jie atskleidė, kad vis dar tikisi ateityje išleisti albumą, nepaisant jo liūdnos netekties.

Mirė legendinis dainininkas

Pareiškime rašoma: „Jis buvo privatus žmogus, turintis didžiausią širdį, parašęs nepaprastai jaudinančių, prasmingų dainų, kurios dar ilgus metus ieškos žmonių.

Pirmieji du Billo albumai – „Bill Fay“ ir „Time of the Last Persecution“, išleisti septintojo dešimtmečio pradžioje, susilaukė kuklios, bet mylinčios auditorijos. Nors tuo metu jie nebuvo laikomi komercine sėkme, tačiau ir po kelių dešimtmečių jie toliau įkvepia atsidavimą, dabar žinomi kaip nepastebėta to laikmečio klasika.“

Toliau buvo tęsiamas ilgas pagerbimas: „Su didžiule prodiuserio Joshua Henry, kuris susirado Billą ir įtikino jį įrašyti dar vieną albumą, pagalba Billas vėliau su „Dead Oceans“ sukūrė dar tris albumus: „Life is People“ (2012) – pirmąjį jo albumą, išleistą po keturiasdešimties metų; „Who is the Sender?“ (2015) ir „Countless Branches“ (2020), mėgaudamasis savo kultiniu statusu realiu laiku.

Likus vos mėnesiui iki mirties Billas buvo užsiėmęs naujo albumo kūrimu. Tikimės rasti būdą jį užbaigti ir išleisti, o kol kas prisimename Billo palikimą kaip „žmogų kambario kampe prie pianino“, kuris tyliai rašė nuoširdžias dainas, palietusias ir sujungusias žmones visame pasaulyje. Gyvenimas yra žmonės. Su meile, Billo draugai iš „Dead Oceans“.“

Tuomet internete ėmė plūsti gerbėjų padėkos, kai kurie jį vadino „vienu iš didžiausių“.

Vienas naudotojas rašė: „Biliui buvo labai malonu: man būtų beveik neįmanoma perteikti, kokią įtaką Billo muzika padarė mano gyvenimui. Nedaug rašytojų kalbėjo apie žmogaus būklę ir šio pasaulio grožį taip, kaip Billas Fay. Tegul jis ilsisi ramybėje.“