Mirė 66-erių populiarios grupės lyderis: gyvybę nusinešė klastinga liga

Kartu su žmona įkurtos labdaros organizacijos atstovas spaudai pranešė, kad Mike'as mirė būdamas 66 metų, praėjus trims dešimtmečiams nuo pirmosios vėžio diagnozės, skelbė mirror.co.uk.

Atšaukė gastroles

Pernai Mike'ui dėl sveikatos būklės teko atšaukti gastroles JAV, kai jam buvo diagnozuota sparčiai plintanti limfoma. Šiandien paskelbta, kad Mike'as mirė, palikęs žmoną ir du vaikus.

Grupė „The Alarm“ susikūrė 1981 m. Rylyje, Velse, o pagrindinis vokalistas buvo Mike'as. Grupės daina „Sixty Eight Guns“ pateko į top 20 hitų sąrašą ir turėjo gerbėjų tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek JAV.

Per savo gyvavimo laikotarpį „The Alarm“ ne kartą keitė pavadinimus ir sudėtį, taip pat ir tada, kai prie grupės prisijungė gitaristas Dave'as Sharpas. Devintojo dešimtmečio pradžioje grupė „The Alarm“ pirmą kartą koncertavo Prestatyne, vėliau pardavė penkis milijonus įrašų ir 1983 m. surengė koncertinį turą su grupe „U2“. Po metų jie išleido savo debiutinį albumą „Declaration“, po kurio sekė „Sixty Eight Guns“, į kurį buvo įtrauktas kūrinys „Blaze of Glory“.

Gyvybę nusinešė liga

Pirmą kartą kraujo vėžys Mike'ui buvo diagnozuotas daugiau nei prieš tris dešimtmečius, kai jam buvo vos 36 metai. Per pastaruosius dešimtmečius vyras aiškino, kad jo santykiai su vėžiu buvo tarsi „kova su karu“. 2005 m. pabaigoje muzikantui buvo diagnozuota lėtinė limfocitinė leukemija, kol 2015 m. ji sugrįžo, o po to prasidėjo remisija.

Praėjusiais metais jis paskelbė ilgą žinutę, kurioje išreiškė paramą kitiems, išgyvenantiems Richterio sindromą, ir pasidalijo savo paties teigiama naujiena. Rugsėjį jis rašė: „Rašau iš Christie ligoninės Mančesteryje, kur profesorius Adrianas Blooras man ką tik pranešė, kad, baigus klinikinį tyrimą ir chemoterapiją, man dabar yra visiška remisija.

Tai labai svarbi žinia, ypač turint omenyje, kad agresyvus Richterio sindromas man buvo diagnozuotas tik praėjusių metų balandį ir pasakyta, kad be gydymo galiu tikėtis gyventi tik 2-12 mėnesių.“

Toliau jis negailėjo pagyrų savo žmonai ir dviem sūnums Dylanui ir Evanui už palaikymą, taip pat dėkojo tiems, su kuriais dirbo ir kurie užtikrino, kad jis vis dar galėtų lipti į sceną ir koncertuoti taip, kaip mėgsta, bei išvengti infekcijos pavojaus