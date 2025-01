Mirė 39-erių serialų aktorius: šeimos skausmui ribų nėra

Pasak pranešimų, ketvirtadienį policija jį rado jo namuose Los Andžele. Jo kolegos, tarp jų Camila Banus, vaidinusi jo seserį Gabi, ir „Instagram“ tinkle išreiškė pagarbą: „Ilsėkis ramybėje, mano drauge. Myliu tave be galo. Gaila, kad nepasakiau tau daugiau“.

Los Andželo apygardos koronerio biuras pranešė laikraščiui „Hollywood LA News“, kad aktorius mirė dėl savižudybės.

San Martinas buvo žinomas dėl Dario Hernandezo vaidmens ilgametėje dramoje „Mūsų gyvenimo dienos“. Jis gimė Ispanijoje, bet vaikystėje persikėlė į Montaną, JAV.

Prieš pradėdamas dirbti modeliu, San Martinas pirmą kartą išbandė aktorystę vaikų teatro spektakliuose.

Paauglystėje jis daug metų mokėsi aktorystės ir galiausiai sulaukė didžiojo proveržio seriale „Mūsų gyvenimo dienos“ (Days of Our Lives).

REKLAMA

REKLAMA

Aktorius pasirodė keliuose 2010-2011 m. epizoduose.

Tarp kitų jo projektų – vaidmuo 2013 m. filme „Už kandeliabrų“ (Behind the Candelabra). 2017 m. San Martinas sugrįžo į dieninę televiziją ir atliko vaidmenį seriale „Drąsios ir gražios“ (The Bold and the Beautiful).

REKLAMA

CBS seriale jis vaidino 16 epizodų, kur atliko žemės prižiūrėtojo Mateo vaidmenį. Tais pačiais metais jis vaidino turto valdytoją Fabianą Regalo del Cielo populiariame seriale „Jane the Virgin“.

Žurnalistas Michaelas Fairmanas San Martinui taip pat išreiškė pagarbą: „Labai, labai liūdna. Esu šiek tiek sukrėstas, nes beveik kiekvieną dieną matydavau Francisco savo sporto salėje.“

Dar viena kolegos mirtis

Praėjusį mėnesį, būdamas 77 metų, mirė kita serialo „Mūsų gyvenimo dienos“ (Days of Our Lives) žvaigždė – Wayne'as Northropas.

REKLAMA

REKLAMA

Wayne'o žmona, aktorė Lynn Herring Northrop, po jo mirties paskelbė pareiškimą. Jame rašoma: „Prieš 6 metus Wayne'ui buvo diagnozuota ankstyvoji Alzheimerio liga. Jis paskutinį kartą atsikvėpė šeimos glėbyje.

Norime padėkoti pačiai rūpestingiausiai ir nuostabiausiai vietai, Kino ir televizijos namams, už tai, kad taip puikiai juo rūpinosi.

Wayne'as savo humoro jausmu ir šmaikštumu palietė tiek daug žmonių. Jis buvo geriausias visų laikų tėtis savo dviem berniukams Hankui ir Grady, jis mylėjo savo karves ir buvo daugelio draugas.“