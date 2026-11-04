Ministras Kęstutis Budrys viešumoje pasirodė su žmona Vaida: moteris sužibo elegancija

Pagerbti Prezidento atvyko gausus būrys jo ilgamečių bičiulių bei istorinių to meto regiono lyderių.
Kęstutis Budrys pasirodė su žmona
Iškilmingoje puotoje pasirodė ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Raudonuoju kilimu jis žengė ne vienas, kartu su juo atvyko ir žmona Vaida Budrienė.
Moteris pasipuošė ilga, sodrios smaragdinės spalvos suknele, kurios viršutinę dalį puošė subtilūs nėriniai ir žėrinčios siuvinėtos detalės. Įvaizdį papildė subtilūs papuošalai.
Tuo metu vyras vilkėjo klasikinį juodą smokingą su baltais marškiniais ir juoda peteliške. Įvaizdį užbaigė juodi odiniai batai.
Valdas Adamkus minėjo šimtmetį
Skelbiama, kad tarp kviestinių svečių taip pat buvo buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwaśniewskis, buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka bei buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
Išskirtinę muzikinę programą jubiliejaus vakarą dovanojo ryškiausi Lietuvos scenos meistrai: Edgaras Montvidas, Irena Milkevičiūtė, Ieva Prudnikovaitė, Vytautas Juozapaitis ir kiti žinomi solistai.
Šiam iškilmingam koncertui dirigavo net keturi iškilūs Lietuvos dirigentai: Modestas Pitrėnas, Gintaras Rinkevičius, Martynas Stakionis ir Ričardas Šumila.
Vakaro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė bei Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas.