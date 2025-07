„Midsummer Vilnius“ scenoje pasirodė pasaulinė žvaigždė Peteris Bence: skambėjo visiems pažįstami hitai

Po žvaigždėtu Vilniaus dangumi nuskambėjo įspūdingas šviesų ir garso šou – nepakartojamas pasirodymas, sužavėjęs tiek muzikos, tiek inovacijų mylėtojus.

Peteris Vilniuje pristatė kūrinius iš savo naujausio albumo „Pianosphere“, kuriame skamba tiek originalios kompozicijos, tiek visiems pažįstami hitai, tokie kaip „Despacito“ ir „Rocketman“.

Jo meistriškos aranžuotės ir technologiniai eksperimentai – looperiai, ritmo mašinos, elektroniniai efektai – pavertė kiekvieną kūrinį gyvu, daugiasluoksniu orkestriniu reginiu.

Atlikėjas, išgarsėjęs per „YouTube“ su tokiais įspūdingais kūrinių perdirbiniais kaip Michaelio Jacksono „Bad“ ar „Queen“ „We Are The Champions“, vėl įrodė, kodėl jį kviečia prestižinės scenos – nuo Sidnėjaus operos teatro iki Ženevos „Victoria Hall“. Jo pasirodymus pristatė ir tokie žiniasklaidos gigantai kaip BBC, Billboard, BuzzFeed, Classic FM bei Ellen DeGeneres Show.

Tą vienintelį vakarą Vilniaus senamiesčio širdyje Peteris Bence sukūrė tikrą muzikinį nuotykį – klasikos ir šiuolaikinių ritmų susiliejimą, kuris dar ilgai išliks žiūrovų atmintyje.

Beje, Peteris groja tik Steinway D modeliu – vienu iš garsiausių ir labiausiai vertinamų fortepijonų pasaulyje, kurio garsų diapazonas ir subtilumas leidžia perteikti pačias jautriausias emocijas.

