Mia kelyje yra išvysčiusi pribloškiantį greitį: atskleidė, kokie vairuotojai ją erzina labiausiai

Apie savo patirtis prie automobilio vairo ir santykį su transporto priemonėmis atskleidusios garsenybės prabilo ir ir apie kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Mėgsta greitį
Mia pripažino, kad itin mėgsta greitį, tačiau dėl prastos Lietuvos kelių būklės savo rekordą įvykdė užsienyje.
„Aišku, žinoma, kad ne Lietuvoje, virš dviejų“, – šypsojosi M. Pilibaitytė, kuri yra išvysčiusi net 200 km/h greitį.
Paklausta, kokią muziką automobilyje klauso popmuzikos atlikėja, Mia vėl buvo paslaptinga.
„Nuo nuotaikos priklauso ir nuo greičio, – kvatojo ji ir pridūrė, kas ją labiausiai erzina keliuose. – Žmonių kvailumas. Pavyzdžiui, kai tu važiuoji antra juosta ir tau iš pirmos juostos pakiša autostradoje. Tai atrodo labai kvaila, nes tai sukelia avaringą situaciją.“
Kalbai pasisukus apie gedimų tvarkymą M. Pilibaitytė papasakojo komišką istoriją, kaip sykį rizikavo dar labiau sugadinti automobilį, tačiau tuomet ją lydėjo debiutanto sėkmė.
„Kažkada teko pačiai žvakes užsimauti. Aš turėjau tokį „Citroen“, ne aš turėjau, o mano buvęs vyras, ir tiesiog važiavau į Vilnių iš tėvų ir man pradėjo gesti automobilis. Jis man buvo sakęs, kad ten yra kažkokios žvakės, tai aš suradau tas žvakes ir užsidėjau, bet šiaip tai ne, nesu aš meistras geras“, – savo gabumus atskleidė Mia.
Laidos metu abu žinomi žmonės atskleidė, kokius automobilius vairuoja, ir grūmėsi žaidime su intriguojančiomis užduotimis.
Kaip sekėsi garsiems laidos dalyviams varžytis tarpusavyje ir kuris įrodė savo pranašumą?
„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE: