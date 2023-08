Mergina šampūno nenaudoja jau 2 metus: pasakė, kuo pakeitė

Dažnai kyla neaiškumų, kaip dažnai plauti plaukus – specialistai įspėja, kad jų nereikia plauti kasdien, tačiau niekam nepatinka riebaluoti plaukai.

Studentei Iiris Heikkinen nusibodo kasdien plauti šviesius plaukus, be to, ji pastebėjo, kad dėl to jos galvos oda išsausėja ir niežti. Todėl ji nusprendė visiškai atsisakyti šampūno ir jau porą metų reguliariai plauna plaukus tik vandeniu.

24 metų Iiris atskleidė savo naująjį plaukų plovimo būdą bei paaiškino, kad įprastas plaukų priežiūros priemones ji iškeitė į obuolių actą ir valgomąją sodą, kurie, kaip žinia, sugeria nuo galvos nešvarumus ir riebalus, rašo mirror.co.uk.

Jokio šampūno

Ji seniai domėjosi šia tema ir kai vienoje „Facebook“ grupių atrado „no-poo“ („jokio šampūno“) metodą, ji dabar naudoja tik vandenį ir kokosų aliejų kartą per porą mėnesių ir sako, kad jos plaukai dar niekada neatrodė geriau.

„Po poros savaičių, kai pradėjau taikyti „no-poo“ metodą, niežėjimas liovėsi. Iš pradžių buvo toks momentas, kai plaukai atrodė riebaluoti, bet aš jį įveikiau ir netrukus vėl tapo normalūs, – aiškino mergina. – Dabar, kai žmonės mane sutinka, jie nė neįtaria, kad nenaudoju šampūno. Kai jiems pasakau, jie visada nustemba, kokie sveiki ir švarūs mano plaukai.“

Pastaraisiais metais judėjimą „no-poo“ išplatino tinklaraštininkai, kurie dalijasi žingsnis-po-žingsnio patarimais, kaip atsisakyti šampūno ir kondicionieriaus, tikindami, jog plaukai gali išsivalyti patys naudojant natūralius aliejus.

Ekologija besidominti Iiris iš Suomijos, kuri studijuoja pradinio ugdymo magistrantūroje, paaiškino, kad pradžioje ji nusprendė pailginti laiko tarpą tarp plovimų ir kas kelias dienas naudoti ekologišką šampūną ir kondicionierių.

„Visada rūpinausi aplinka, todėl, kai įstojau į universitetą, pradėjau naudoti ekologišką kosmetiką, nes, gyvendama dideliame mieste, turėjau didesnį pasirinkimą, – pridūrė ji. – Manau, kad naudojant ekologiškus produktus geriau tausojama aplinka, be to, tokie produktai nebandomi su gyvūnais ir smagu žinoti, kad naudojame tik natūralius ingredientus be jokių aštrių cheminių medžiagų ant odos ar plaukų.“

Tačiau ji pastebėjo, jog galvos odą vis tiek niežti, ir manė, kad taip atsitiko dėl to, kad šampūnas iš plaukų pašalino natūralius aliejus. 2017 m. rudenį ji ėmė ieškoti alternatyvų.

Iiris ieškojo informacijos, kaip plauti plaukus be šampūno ir socialiniuose tinkluose perskaitė apie „no-poo“ metodą.

„Visi dalijosi patarimais ir rekomendacijomis, todėl skaičiau apie jų patirtį, – pasakojo Iiris. – Daug žmonių rekomendavo vietoj šampūno išbandyti obuolių sidro actą arba sodą.“

Netrukus Iiris visam laikui išmetė šampūno ir kondicionieriaus buteliukus, tačiau prie naujojo metodo reikėjo priprasti.

„Keletą savaičių plaukai atrodė riebūs, – prisipažino ji. – Bet maždaug tuo pačiu metu patekau į ligoninę ir man buvo atlikta operacija, todėl apie plaukus negalvojau ir net nekilo pagunda juos plauti. Tiksliai nežinau, kiek laiko užtruko, kol praėjo plaukų riebumo etapas, bet kai atsigavau po operacijos ir sausio mėnesį vėl išėjau į miestą, mano plaukai atrodė natūraliai.“

Dabar Iiris tiesiog plauna plaukus vandeniu, kai tik prausiasi duše, ir tik labai retai naudoja kokosų aliejų arba neemo lapų, senovės indų medicinoje naudojamo augalo, miltelius – jie veikia kaip kondicionierius, jei atsiranda pleiskanų.

Kartais dar Iiris naudoja talko miltelius, kurie padeda formuoti plaukus, suteikdami papildomos tekstūros.