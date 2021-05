Meilės kupinas naujas vasaros projektas suvienys skirtingas šalis: vaikinai, ieškome jūsų!

Tikriausiai būtų sunku įsivaizduoti vasarą be nuotykių, o tuo labiau – vasarą be meilės. Nekaltas flirtas kai kam taip ir lieka tik maloniu prisiminimu, o kai kas savo jausmais, užgimusiais karščiausiu metų sezonu, mėgaujasi visus metus. TV3 ir Go3 visus romantikos ir maloniausių jausmų išsiilgusius žiūrovus kviečia nepamirštamam meilės nuotykiui ir pristato naujausią realybės šou – „Meilė be sienų“.