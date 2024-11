Meghan Markle – dar vienas skaudus smūgis iš karališkos šeimos: nusileisti neketina

Po to, kai 2020 metais Meghan ir Harry pasitraukė iš karališkosios šeimos jų santykiai su monarchija tapo įtempti.

Pora išreiškė kritiką karaliams per interviu su Oprah, „Netflix“ seriją ir Harry knygą „Spare“, o Meghan teigė, kad tuo laikotarpiu jautėsi labai „vieniša“. Dėl to atsirado atstumas tarp Harry ir jo šeimos ir šiais metais jų planuose švęsti Kalėdų Sandringhame nėra.

Pasidalijo šventiniais planais

Vietoje to, jie Kalėdas praleis Montecito, Kalifornijoje, su savo vaikais Archie ir Lilibet. Interviu su žurnalu „Marie Claire“ Meghan pasidalijo savo šventiniais planais ir pabrėžė, kaip svarbu „pasidalinti su tais, kurie neturi šeimos, ir palikti vietos prie savo stalo“, kad jie jaustųsi priimti.

Be to, Meghan buvo paklausta, kaip amerikiečiai galėtų padėti naujakuriams jaustis kaip namie per šventes.

„Tai labai paprasta“, – atsakė ji.

„Tiesiog pagalvokite, kaip norėtumėte, kad elgtųsi su jumis... kaip norėtumėte, kad kažkas jus priimtų ir parodytų šiltą priėmimą?“ – kalbėjo M. Markle.

Meghan interviu metu taip pat pasakojo apie savo meilę Kalėdoms ir apie tai, kaip švenčių ji su vaikais vis labiau laukia ir jomis džiaugiasi.

„Pirmus metus, kai turėjau vaikų, tiesiog džiaugiausi, kad jie yra šalia, bet jie dar nesuprato, kas vyksta. Dabar jie jau užaugo ir aš nekantrauju matyti Kalėdas per jų akis“, – sakė ji.

Kasmet šeima laikosi tradicijos – palieka morkas elniams.

Pakvietė prisijungti prie karališkosios šeimos

Įdomu, kad Meghan pirmą kartą buvo pakviesta į karališkąsias Kalėdas 2017 metais, penki mėnesiai iki vestuvių su Harry.

Tai buvo neįprastas gestas iš karalienės pusės, nes nei Kate, nei Sophie nebuvo kviečiamos į šventes iki santuokos. Karalienė norėjo, kad Meghan jaustųsi kaip tikra šeimos dalis.

Po to, kai Meghan prisijungė prie šeimos 2017 metų Kalėdoms, Harry pasakojo BBC radijui, kad „šeima labai džiaugėsi, kad ji buvo su mumis“.

Jis pridūrė, kad „Kalėdos buvo nuostabios“, o pats pasibuvimas su broliu ir seserimi bei bėgiojimas su vaikais buvo tikras džiaugsmas.