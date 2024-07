Meghan Markle aprangoje – subtili prabanga: vien už pakabuką paklojo 12 tūkst. eurų

Dviejų vaikų motina Meghan buvo pastebėta besišypsanti ir besišnekučiuojanti su Kimberly, amerikiečių kantri dainininko Brado Paisley žmona, netoli savo 14,5 mln. eurų vertės Montecito dvaro.

52 metų Kimberly ir jos vyras yra ilgamečiai Montecito miesto gyventojai ir priklauso tam pačiam socialiniam ratui, kuriam priklausė laidų vedėjai Ellen DeGeneres, atlikėjai Katy Perry ir aktoriui Orlando Bloomui, rašo dailymail.co.uk.

Aktorė taip pat aktyviai dalyvauja Meghan širdžiai artimose labdaros iniciatyvose, ypač kovoje su maisto nepritekliumi, todėl neabejotinai buvo apie ką pasikalbėti jų išvykos metu.

REKLAMA

REKLAMA

Princo Harry žmona atrodė elegantiškai ir pasirinko laisvą įvaizdį, vilkėdama 290 eurų vertės baltus Los Andželo prekės ženklo „Anine Bing“ marškinėlius „Mika“, kuriuos įsispraudė į laisvus šviesiai mėlynus džinsinius džinsus. Plaukus moteris susegė segtuku.

REKLAMA

Moteris ant kaklo buvo užsisegusi 12 tūkst. eurų vertės prabangiu „Cartier“ pakabuku.

2020 m. princas Harry dalyvavo renginyje „Stand Up for Heroes“, kuriame taip pat koncertavo muzikantas - galbūt poros keliai susikirto.

2016 m. memuaruose „Kur patenka šviesa“ (Where the Light Gets In) Kimberly atvirai papasakojo apie tai, kaip motinos demencija pakeitė jos gyvenimą: Žurnalas „Šviesa šviečia“ (angl. „Light Light Light“): „Prarasti motiną, kad vėl ją surastume.

REKLAMA

REKLAMA

Jame išsamiai aprašoma šeimos kova, kai jos motina Linda susirgo liga, vadinama pirmine progresuojančia afazija, ir pamažu prarado gebėjimą „kalbėti, rašyti ir galiausiai atpažinti savo šeimos narius“.

Recenzentai gyrė šią jaudinančią knygą, kurios ištraukoje aprašoma, kaip Kimberly, jos tėvas ir broliai bei seserys „mokėsi, bandė atsikratyti gėdos ir paslapties, darė klaidas, o kančios metu rado netikėto humoro ir malonės“.

Dviejų vaikų motina geriausiai žinoma dėl savo vaidmens filme „Nuotakos tėvas“ (Father of the Bride), kur ji kartu su Steve'u Martinu ir Diane Keaton suvaidino įsimylėjusią Annie - tai buvo jos pirmasis vaidmuo didžiajame ekrane.