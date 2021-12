Martynas Tyla žada nepakartojamą „M.A.M.A.“: žiūrovai pamatys tai, ko per 30 metų nėra matę

Pasak organizatorių, ceremonija kruopščiai ruošiama jau kuris laikas, o pasirodysiantys atlikėjai su nekantrumu laukia galimybės pasirodyti „M.A.M.A“ 2021 scenoje.

Trijų valandų muzikos šventėje Kauno „Žalgirio“ arenoje netruks ne tik muzikos, bet ir tikrų emocijų, kurios kaip ir kasmet, lydi apdovanojimus atsiimančius atlikėjus. Ceremonijos organizatorių teigimu šiais metais bus išdalinta 15 apdovanojimų, įvairiose kategorijose.

„Visų pirma reikia nepamiršti, kad šie metai buvo be galo sudėtingi ir sunkūs muzikos pasauliui. Ar jie buvo labai geri? Galiu pasakyti, kad jie buvo tikrai neblogi. Ir labai džiugu yra tai, kad matome, jog per šiuos metus įvairūs muzikos autoriai, kūrėjai išleido per 200 su viršum muzikinių albumų. Tai įskaitant ir populiariąją muziką, ir klasikinę, ir foninę. Bet kokiu atveju, tikrai kūrybai žmonės buvo atsidavę.

Tikimės, kad „M.A.M.A“ apdovanojimai, kaip ir kiekvienais metais, pateiks naujų vardų. Ir jie bus tikrai tarp nominantų. Kai kuriems tai bus atradimas, kai kuriems tai bus mažai girdėti vardai. Labiausiai džiaugiamės dėl to, kad tiek ir praeitais metais, tiek ir šiais metais, kad ir kaip būtų sunku, apdovanojimai vyksta, jie nesustojo, nepadarė pertraukos, yra tvirti nuo pat pagrindų“, – kalbėjo M.Tyla.

„Galima sakyti, kad šie metai vienose nominacijose buvo labai stiprūs, o kai kuriose nominacijose galbūt buvo silpni. Aš tikrai noriu paminėti, kad „Metų albumo“ nominacijoje buvo be galo didžiulė kova, kaip minėjau, tų albumų buvo išleista labai daug. Be galo stipri nominacija buvo „Metų daina“, turbūt visi vasarą dainavome bent jau mažiausiai tris nominantų dainas. Šie metai tokie muzikalūs ir muzikaliai turtingi“, – džiaugėsi organizatorius.

Pasak M.Tylos „Metų atradimas“ nominacijoje pamatysime naujų vardų: „Tokių muzikaliai populiarių metų, galiu pasakyti, per 11 metų dar nebuvo. O televizijos žiūrovai pamatys tai, ko minimum per 30 metų nėra matę. Laukia didžiulis netikėtumas muzikos gerbėjams.“

Šiandien organizatoriai atskleidžia ir pirmuosius atlikėjų vardus, kurie ruošia specialius muzikinius pasirodymus. Jau aišku, kad į svarbiausią muzikinę sceną sausio 28 dieną žengs vienas ryškiausių šių metų atlikėjų – Vaidas Baumila. Pasak atlikėjo, tai bus savotiškas sugrįžimas į „M.A.M.A.“ apdovanojimus, kur žiūrovai gali tikėtis išvysti trankų ir visą areną įtraukiantį pasirodymą.

„Labai džiaugiuosi sėkmingais metais, džiaugiuosi, kad su kolegomis muzikantais susivienijome ir sukūrėme muziką. Visiškai negalvodami apie sėkmę ar nesėkmę, o tik apie tai, kad yra gera tai daryti. Parašėme daug kūrinių ir tie kūriniai kažkaip realizavosi ir pavirto į sėkmingą matą. Metas sėkmingas ir gražus, po tokios tylos buvo fainas išlipti iš urvo. „M.A.M.A.“ apdovanojimų scenai ruošiame kai ką ypatingo, bus galima išgirsti kai ką naujo bei tai, ką jau daugelis žino. Ruošiame trankų pasirodymą ir tai bus tarsi sugrįžimas į apdovanojimų sceną po tam tikro laiko. Pasiilgau „M.A.M.A.“ apdovanojimų ir tikrai smagu būti ten pakviestam, pasirodyti ir atiduoti duoklę klausytojams, kurių dėka šie metai ir tapo sėkmingi“ – atvirai pasakoja Vaidas.

Į Kauno „Žalgirio“ areną atvyksiantys muzikos gerbėjai bei pramogų pasaulio atstovai turės galimybę išvysti ir vieną perspektyviausių pastarojo meto atlikėjų, kaskart virpinančią savo giliais kūriniais – Evgenya Redko.

„Šie metai, muzikine prasme, man buvo be galo prasmingi. Albumas „SOS“ – labai atviras, intymus ir nuoširdus, kalbantis apie intymius gyvenimo momentus, išgyvenimus, nuopuolius, apmąstymus ir taip pat džiaugsmus. Nepamirštant jausmų, kurie buvo sukurstyti tuo metu kvėpuojančio pasaulio ir visuomenės – baimių, nesusitarimų, neadekvatumu, sąmyšiu. Nepaisant lengvai išprotėjusio pasaulio, patirtys, kurias turėjau šiemet, kuriant tiek albumą, tiek vaizdo klipus dainoms ir gyvus pasirodymus, buvo neįkainojamos, gilios ir nepamirštamos. Procesas, leidžiantis ir skatinantis augti. Procesas, primenantis vienybės svarbą, kokie mes vis dėlto panašūs. Tuo pačiu ir pasirodymas, kurį ruošiame „M.A.M.A.“ apdovanojimams yra savotiškas viso to proceso ir „SOS“ albumo apibendrinimas, maža

užuomina „apie ką mes esam“. Ruošiame ypatingą pasirodymą su būriu šokėjų, kurie prisideda prie projekto ne pirmą kartą“, – atvirauja atlikėja Evgenya Redko.

Organizatoriai žada jau greitai atskleisti ir daugiau atlikėjų, kurie ruošiasi pasirodyti įspūdingoje muzikos apdovanojimų ceremonijoje, į kurią bilietus įsigyti galima bilietų platintojo tinklapyje Bilietai.lt. Norintys renginį stebėti tarp pramogų pasaulio atstovų – turi galimybę įsigyti ir VIP bilietus. 11 – oji muzikos apdovanojimų ceremonija „M.A.M.A.“ Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyks 2022 metų sausio 28 dieną.