Martynas Starkus – apie malonius atradimus įpusėjus statyboms: „Dabar supratau tuos žmones“

Starkus – apie malonius atradimus įpusėjus statyboms: „Dabar supratau tuos žmones“ (6 nuotr.) Starkus stato (nuotr. Organizatorių) Starkus stato (nuotr. Organizatorių) Starkus stato (nuotr. Organizatorių) +2 Starkus stato (nuotr. Organizatorių) Starkus stato (nuotr. Organizatorių) Starkus stato (nuotr. Organizatorių)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Starkus – apie malonius atradimus įpusėjus statyboms: „Dabar supratau tuos žmones“

Šįkart laidoje bus tvarkomos lietaus nuotekų sistemos. Nors vamzdžiai ir puikiai pritvirtinti, vanduo iš jų išbėga tiesiog ant žemės ir taip nukeliauja į pamatus. Kaip sakys M. Starkus, stengiantis tai sutvarkyti, nusimato daug purvo ir kasimo. Tačiau Martynas teigs, kad labiausiai jam patinka tokie procesai, kurių metu aiškiai matosi, kad darbai vyksta.

REKLAMA

REKLAMA

Susitvarkyti su problema Martynui padės daugybė amatą išmanančių žmonių. „Vienas žaviausių statybų momentų yra tada, kai į vieną krūvą susirenka daug vyrų, ir jie, turėdami savo nuomones, aistringai pradeda aptarinėti kokį kilusį klausimą. Dabar yra būtent tas etapas. Atrodo, apie ką mes kalbame? Apie vandens lašelius? Bet tai yra svarbu. Nes, lašas po lašo, ir patys žinote, kaip būna…“ – sakys M. Starkus.

Laidos herojų šįkart aplankys bičiulis Vytaras Radzevičius. Pastarojo Martynas prisipažins nematęs nuo rugsėjo mėnesio, todėl būdamas sodybos šeimininku, M. Starkus netrukus po naujai statomą namą Vytarui praves ekskursiją.

„Pirmąkart supratau, kad man patinka pasakoti apie tai, kas čia vyksta. Su dideliu malonumu apie tai, kas čia bus ir ką darysime, pasakojau ir Vytaro žmonai. Dabar supratau tuos žmones, kurie persikelia į naują butą ar patalpą ir čia atvykusius žmones bando sudominti tuo, ką padarė. Tau tampa svarbu, kad kažkas tai pamatytų, įvertintų, ima laukti gero žodžio“, – pamąstymais dalinsis M. Starkus.

REKLAMA

REKLAMA

Po nuotekų sistemų lauks kitas etapas – šildymo įrangos montavimas. „Suprantu, kad vienodų sprendimų nebūna net profesionalams, kurie šią įrangą ruošia. Kiekvienas atvejis unikalus, nes jie turi pamatyti, kur kabinti tam tinkamą aparatą. Daug technikos, daug naujienų – prasideda stresas, kaip čia teisingai viską sujungti, nesugadinti“, – susidomėjęs apie procesą pasakos laidos herojus.

Tiesa, ne viskas eisis sklandžiai. Pasirodo, kad vietoje rudų durų per klaidą name bus įmontuotos…baltos. „Marčius yra Dvynys ir čia išryškėja jo savybės. Iš vienos pusės, jis yra tas žmogus, kuris viską iki galo padarys tvarkingai. O aš galiu paviršutiniškai praplaukti, tikėti, kad viskas bus tvarkoje. Tam tikruose momentuose tie, kas stato ar statė namus pasakytų, kad tai – normalus procesas, kadangi tikriausiai niekas nepastatė namo be kažkokių klaidų, kažko kitaip nei planavo ar tikėjosi. Bet man norisi, kad viskas būtų taip, kaip turi būti. Kad viską padarytume be klaidų… Turime dar dažų ir teptukų, tad gal imsimės dažymo…“ – apie nuliūdinusią klaidą ir jos sprendimus pasakos M. Starkaus žmona Kotryna.

REKLAMA

REKLAMA

O štai pats Martynas nevengs pasijuokti ir pats iš savęs: „Yra vienas dalykas, kuris neramina. Ir šiandien, artėdamas prie namo, aš tai supratau. Kažkas netgi juokavo, kad „rūpinasi“ arba „nerimauja“ galėtų būti mano antroji pavardė. Bet taip yra!“ – sakys jis ir dalinsis dar kitomis, su naujais langais susijusiomis problemomis.

Vertingi patarimai ir iškilusios bėdos – laidoje „Starkus stato“ jau šį sekmadienį, 17.15 val. per TV3!