Marijonas Mikutavičius pasidalino savo TOP3 dainomis: nustebintų ne vieną

Vedėjams paklausus, kuris iš visų to vakaro 8 pasirodymų M. Mikutavičiui labiausiai patiko, šis atsakė, kad praktiškai visi ir pabrėžė, kad buvo labai stiprus pusfinalis, todėl jau įsivaizduoja, koks galingas bus finalas.

„X faktoriaus“ finalas (12 nuotr.) „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko) „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko) „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko) +8 „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko) „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko) „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko) „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko) „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko) „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko) „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko) „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko) „X faktorius“ (nuotr. Vido Černiausko)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. „X faktoriaus“ finalas

Marijonas Mikutavičius pasidalino savo Top 3 dainomis

Edgaras jam uždavė vieną klausimą: „Dirbi „X Faktoriuje“, kur girdimi didžiausi šių laikų hitai. Ko tu pats klausai? Ką rekomenduotum?“

Marijonas išskyrė 3 labiausiai jam patinkančias dainas:

„AC/DC – „Ride On“, nes tai kūrinys, kuriame slypi jėga, liūdesys ir vienas nuostabiausių bliuzo elementų. Taip pat My Chemical Romance – „Cancer“, kuri yra daina apie vėžį. Tai neįtikėtinai gerai atliktas gabalas. Ir Greta Van Fleet – „Age of Machine“ ar „Stairway to Heaven“.

REKLAMA

REKLAMA

Jis taip pat išskyrė dainą „Cancer“ ir pabrėžė, kad norėtų, jog kažkas ją sudainuotų „X faktoriuje“, nes tai yra viena gražiausių dainų.

Primename, kad į superfinalą pateko grupė „Kartu“, Monika, Korniha, Vytautė, Viltė, Atėnė.

Projektą paliko Miglė ir Gabriela.