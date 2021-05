Mariaus Jampolskio žmona Renata atvirai – apie ilgiausią išsiskyrimą su vyru ir tėčio netektį

Naujienų portalui tv3.lt R. Jampolskė atviravo, jog vyras į projektą išvyko iš karto po jos tėčio netekties, todėl iš pat pradžių buvo sunku.

Mariaus žmona neslėpė, jog tai pirmas kartas, kuomet jiedu nesimatė taip ilgai: „Nesitikėjau, kad vyras taip ilgai išbus šiame projekte. Labai netiktai. Jis pats nesitikėjo, kad išbus iki galo, nes projekte dalyvauja su daug jaunimo. Ilgiausiais išsiskyrimas buvo 3 savaitės, kuomet jis turėjo gastroles Amerikoje. Manau, kad šis išėjimas gavosi toks dviprasmiškas.

Jo išėjimas į projektą sutapo su mano tėčio laidotuvėmis. Kitą dieną aš Marių palydėjau į projektą. Buvo sunku, bet tuo pačiu ir buvo labai gerai. Tas jo išvykimas man neleido užsisėdėti ir pasinerti į liūdesį. Buvau viena su vaiku ir supratau, kad už mane niekas nieko nepadarys. Tuomet stoji ir darai. Neleidi sau liūdėti. Labai laiku buvo jo šis išėjimas. Iš pradžių aplinkiniams buvo šokas, kad Marius išeina į projektą tokiu metu, kuomet mirė mano tėtis. Bet, manau, kad viskas labai gerai susidėliojo.“

Anot Renatos, per šį laikotarpį ji turėjau daug darbų, todėl laikas labai greitai pralėkė.

„Iš vienos pusės – prailgo laikas. Reikėjo tikrai ir pagalbos namuose, ir reikaliukų kažkokių atsiranda. Bet iš kitos pusės – buvo daug darbų. Rašiau bakalaurą, dirbu ir kažkaip prabėgo laikas. Orai buvo prasti... Sakiau Mariui, kad gerai, jog jis ten pakliuvo, nes orai nėra labai gražūs... Už lango lyja“, – sakė pašnekovė.

R. Jampolskė atviravo, jog jų dukrelė Viltė labai palaiko tėtį, tačiau būna dienų, kuomet su ašaromis akyse kalba, kad nori pamatyti tėtį namuose.

„Viltė iš pat pradžių labai palaikė tėtį, kad šis tik neiškristų. Mes jai išaiškinome, kad jis išėjo į darbą. Vėliau atėjo etapas, kai ji jau norėjo tėčio namuose. Žiūrėjome kartą sekmadieninį pasirodymą ir jis liko projekte. Viltei sakiau: „Valio. Tėtis lieka projekte“, tuomet ji su ašaromis akyse sakė: „Nenoriu, kad jis ten liktų“... Sekmadieniais mes visada žiūrime šį šou“, – pasakojo ji.

Tiesa, Renata su dukra žiūri tik sekmadieninius pasirodymus per TV3 televiziją, nepaisant to, kad dalyvius ir jų gyvenimą gali sekti net 24 valandas per parą „Go3““.

„24 val. per parą nestebiu vyro. Sakau, kad jis vis tiek ten nieko nedaro, nedalyvauja vakarėliuose. Ką man ten žiūrėti, kaip jis kavą geria? Nejaučiu to poreikio... Nei karto nebuvau įsijungusi. Jis toks pats ir namuose. Didžiąją dalį dienos miega, gulinėja ir kartais pajuokauja. Namuose jis lygiai toks pats. Man atrodo, kad per tiek laiko visi dalyviai nusiėmė kaukes ir parodė, kokie jie yra iš tiesų. Žmonės tiek laiko negali ilgai apsimetinėti“, – savo nuomonę išsakė R. Jampolskė.