Izraelio prezidentas su Kęstučiu Budriu Panerių memoriale pagerbė Holokausto aukas

Kaip nurodoma jos pranešime, šalių vadovai memoriale tylos minute pagerbė per Antrąjį pasaulinį karą nužudytų Holokausto aukų atminimą, padėjo gėlių. K. Budrys pabrėžė būtinybę neužmiršti šių įvykių.

„Paneriuose žiauriausiu būdu buvo nutrauktos dešimtys tūkstančių nekaltų gyvybių, daugiausia – Lietuvos bendrapiliečių žydų. Šiandien stovėdami šioje vietoje siunčiame aiškią žinią: privalome išsaugoti atmintį, kad tokios tragedijos daugiau niekada nepasikartotų“, – cituojamas užsienio reikalų ministras.

REKLAMA

REKLAMA

Apie atminties svarbą anksčiau pirmadienį bendrame pareiškime su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda kalbėjo ir I. Herzogas. Jis teigė ne pirmą kartą lankysiantis Panerių memorialą, o tai rodo Izraelio įsipareigojimą nepamiršti antisemitizmo ir neapykantos.

REKLAMA

„Mes visi prisimename, kad naciai nebūtų įgyvendinę savo šėtoniško plano nebendradarbiaudami su vietos gyventojais, kurie įvykdė siaubingus nusikaltimus prieš savo kaimynus. Bet tuo pačiu metu daugybė lietuvių rizikavo savo gyvybe, kad padėtų žydams, ir jie tapo pasaulio teisuoliais“, – sakė I. Herzogas.

„Noriu priminti visiems dar kartą, kad antisemizmas ir ksenofobija kelia grėsmę žydams visoje Europoje ir mes turime su tuo kovoti per teisės aktus, per mūsų ryžtą, ir turime priminti, kad tie nusikaltimai niekuomet nebus pamiršti“, – kiek anksčiau kalbėjo Izraelio prezidentas.

REKLAMA

REKLAMA

BNS primena, kad liepos pradžioje po Izraelio užsienio reikalų ministro Gideono Saaro apsilankymo Panerių memoriale, čia buvo palikti plakatai su užrašais „Sankcijas Izraeliui“, „Never again for anyone #FreePalestine“ (liet. „Daugiau niekada niekam, #LaisvėPalestinai“).

Tokį elgesį pasmerkė K. Budrys ir Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein.

Plakatus „su keletu žydų“ pripažino palikęs iš pareigų pasitraukusio premjero patarėjo Tado brolis Saulius Vinokuras. Vilniaus policijai surinkus medžiagą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, prokuratūra liepos antroje pusėje atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą nenustačius nusikaltimo požymių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Keli prieš Lietuvos politikų bendradarbiavimą su Izraelio nukreipti protestai įvairiose Vilniaus vietose pirmadienį buvo surengti ir lankantis Izraelio prezidentui.

Vilniaus apskrities policijos budintis pareigūnas BNS nurodė, kad apie galimus viešosios tvarkos pažeidimus Panerių memoriale pranešimų pirmadienį nebuvo gauta.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, Vilniaus pakraštyje esantys Paneriai yra didžiausia nacių organizuotų ir vykdytų masinių žudynių vieta Lietuvoje. 1941–1944 metais čia nužudyta 50–70 tūkst. žmonių, dauguma – Vilniaus ir Vilniaus regiono žydai.

URM pažymi, kad pagal nužudytų žmonių skaičių Paneriai yra antra masinių žudynių vieta Rytų Europoje po Ukrainoje esančio Babin Jaro.