„Didžiojo šou burbulas“ tiesioginio eterio metu – netikėta staigmena Justinui: vyras neslėpė jaudulio

Po jautraus Justino ir Ievos pasirodymo scenoje Mindaugas Stasiulis pasirodė su juoda dėže rankose. Jis iškart pasakė, kad ši staigmena skirta tik Justinui. Tiesa, Mindaugas leido jam pasirinkti, ar nori pamatyti, kas yra dėžės viduje.

Atidaręs dėžę Justinas rado „X faktoriaus“ voką. Atplėšęs jį šokėjo rankose atsidūrė kvietimas tapti pirmuoju naujojo „X faktoriaus“ sezono dalyviu.

Justino veide kartu su džiaugsmu matėsi ir lengvas sumišimas, tačiau M. Stasiulis nepaliko vietos abejonėms ir svarstymams – Justinas turėjo apsispręsti čia ir dabar.

Justinas per daug negalvojęs sutiko – jį pamatysime naujajame „X faktoriaus“ sezone.

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Didžiajame šou burbulas“ – staigmenų kupinas vakaras

Tai, kad Justinas mėgsta dainuoti, niekam ne paslaptis. Projekto pradžioje vaikinas pasakojo, kad karantino metu jis daugiau dėmesio skyrė vokalo pamokoms nei šokių repeticijoms.

Primename, kad Justinas kartą yra dainavęs „Didžiojo šou burbulas“ savaitės finalo metu, po to, kai repeticijos metu jo šokių partnerei Ievai lūžo nosis.

Tą kartą generalinės repeticijos metu Ieva patyrė rimtą traumą – bešokant su Justinu vieno judesio jai nepavyko atlikti teisingai ir mergina netrukus išgabenta į ligoninę.

Šokėją apžiūrėję medikai pateikė jai liūdną naujieną – Ievai lūžo nosis ir jau šį pirmadienį jos laukia operacija. Nepaisant to, šokėja buvo pasiryžusi kartu su Justinu pasirodyti sekmadienį, tačiau ar jos norai virs realybe, nežinojo net ir pats duetas. Dėl to ypatingai susijaudino jos partneris, kuris dėl šios situacijos ėmė kaltinti save. Galiausiai Ieva nustebino žiūrovus ne tik sušokusi kartu su Justinu, bet dar kartą užlipusi ant scenos ir per Radži pasirodymą.

„Buvo labai labai stiprus smūgis. Šokome choreografiją su Ieva ir pačio šokio gale yra judesys, kai aš žiūriu į ją, o ji į mane. Taip gavosi, kad aš nesuvaldžiau energijos ir aš užsimečiau, ir mano galva – tiesiai jai per nosį. Aš maniau, kad jos kulnelis nulūžo“, – pasakojo J. Mejeris.

„Aš šiek tiek pradėjau kaltinti save, nes tą vakarą aš šokau pilna koja. Matyt, kad Ieva nebuvo pasiruošusi pilnai ir energijos skirtumas nesutapo. Tiesiog išsiderinome ir bum. Aš girdėjau tą traškėjimą ir garsas buvo toks, kad būtų kas pagalį perlaužę“, – pridūrė jis.