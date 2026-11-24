Pagrindinis pjesės herojus – Raymondas – prancūzų romas, augęs cirko artistų šeimoje. Jo tėvas buvo akrobatas, kino mechanikas, muzikantas ir Pirmojo pasaulinio karo veteranas, o motina išmokė visus devynis vaikus įvairių cirko menų. Pats Raymondas savo pasirodymus cirke pradėjo vos būdamas dvejų. Jis buvo akrobatas, klounas, žirgų dresuotojas.
Pabėgdavo, kad grįžtų
1940 m. Raymondo šeima buvo išvežta į internavimo stovyklą, iš kurios Raymondas buvo pabėgęs net du kartus. Vieno pabėgimo metu jam padėjo jo cirke išmokti triukai: jis išsivadavo iš antrankių ir prasmuko pro siaurą durų plyšį. Radęs saugų prieglobstį netoli stovyklos, naktimis jis grįždavo pas šeimą atnešti jiems maisto, ir galiausiai buvo pagautas, tuomet perduotas kitai internavimo ir perauklėjimo įstaigai.
Raymondo šeimai teko gyventi ne vienoje drausmės stovykloje, kur kentė sudėtingas sąlygas, žiaurų darbą, nepriteklių ir smurtą. 1944 m. birželio 15 d. ryžosi dar vienam pabėgimui, kuris galiausiai buvo sėkmingas. Jis pasislėpė anglių krūvoje traukinyje, vykusiame į Prancūziją. Visą tą laiką Raymondas buvo atskirtas nuo šeimos, ir tik 1950 m. sužinojo, kad jo šeima buvo išlaisvinta ir gyvena netoli Belgijos. Jis įveikė 400 km, dalį kelionės eidamas pėsčiomis, kad pagaliau grįžtų pas artimuosius.
Ši istorija papasakota muzikinėje pjesėje, kurios režisierius – Marius Jampolskis. Pernai romų genocido dienos proga visuomenei buvo pristatyta pirmoji, trumpesnė pjesės „Bėk, Raymondai!“ versija, o šiemet ji buvo praplėsta ir nemokamo renginio metu pristatyta naujai. Pjesės peržiūroje dalyvavo moksleiviai iš Vilniaus mokyklų, pedagogai, ambasadų, ministerijų atstovai. Po pristatymo vyko diskusija romų genocido tematika. Pjesė jau šį mėnesį taip pat bus pristatyta Berlyne, Europos romų kultūros ir menų institute (ERIAC).
M.Jampolskis sako, kad tokie projektai svarbūs ne tik jam, bet ir visai visuomenei. „Manau, kad svarbu kalbėti apie tai, kas svarbu. Ypač dabartiniais laikais, kai pasaulyje darosi daug nesuprantamų dalykų ir matome, kad iš kai kurių klaidų taip ir nebuvo pasimokyta. Todėl manau, kad labai svarbu tas klaidas prisiminti ir padaryti išvadas. Nes žmonės greitai pamiršta tokius dalykus. Po vienos ar antros kartos žmonės pamiršta, kas yra genocidas, kas yra žudynės. Kai visa tai vyksta Ukrainoje, žmonės pradeda į tai žiūrėti kaip į kokį filmą. Manau, tai yra neteisinga“, – sako M. Jampolskis.
Ketina aplankyti Lietuvos mokyklas
Projekto koordinatorė, Baltijos regiono romių asociacijos vadovė Vaiva Poškaitė-Kovaliuk sako, kad tokios iniciatyvos – labai svarbios, kad būtų kuo plačiau kalbama romų genocido tema. „Raymondas buvo romų tautybės berniukas, išgyvenęs nacių persekiojimą, koncentracijos stovyklas ir nelaisvę. Tačiau svarbiausia – jis išgyveno ir visą gyvenimą liudijo tai, kas įvyko, kad pasaulis nepamirštų.
Antrojo pasaulinio karo metais nacių režimas ir jo kolaborantai persekiojo, kalino ir žudė romus vien dėl jų tautybės. Europoje buvo nužudyta šimtai tūkstančių romų. Tarp aukų buvo vaikai, moterys, vyrai, ištisos šeimos.
Lietuvoje taip pat vyko romų persekiojimas ir žudynės. Romų žmonės buvo suimami, vežami į priverstinio darbo ir koncentracijos stovyklas, šaudomi. Apie šią istoriją ilgą laiką buvo kalbama per mažai.
Po pjesės remjeros vyko diskusija – į ją įsitraukė ir populiarios jaunimo grupės SADBOI narys Edgaras Koldaras, kuris taip pat turi romų kraujo. Taip pat mintimis dalijosi ir kiti žiūrovai. Turime ne tik prisiminti praeitį, bet ir plačiai kalbėti apie tai, ką ji reiškia mums dabar, kad tai, kas vyko, daugiau niekada nepasikartotų. Todėl esu labai laiminga, kad pjesės pristatyme dalyvavo toks gausus būrys moksleivių, pedagogų, įvairių institucijų atstovų. Ir tai neturi būti vienkartiniai atvejai. Kartu su „Sare Roma“ kolektyvu ketiname atvykti į kiekvieną mus kviečiančią mokyklą pristatyti pjesę ir kalbėti romų genocido tema“, – premjeros metu sakė projekto koordinatorė Vaiva Poškaitė-Kovaliuk. Projektą remia Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ir Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės.