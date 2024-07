Su naujienų portalu tv3.lt kalbėjusi Simona papasakojo, kaip jaučiasi ir kuo gyvena pasibaigus realybės šou. Kaip teigė moteris, nors emocijos jau kiek atslūgusios, projektas vis dar nepaleidžia.

„Kiekvieną dieną susiduriu su įvairiais klausimas apie realybės šou, žmonės teiraujasi, domisi, mane tai džiugina. Projekto metu buvo akimirkų, kai atrodė, kad jau noriu vykti namo, galvojau, kad sprendimas čia dalyvauti buvo klaida.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau sugrįžusi supratau, kad tai buvo puiki patirtis ir neįkainuojami įspūdžiai, vien dėl to ši vasara – nuostabi“, – dalijosi S. Tilūnaitė.

REKLAMA

Tapo stipresne

Tiek pati Simona, tiek kiti dalyviai dar projekte pripažino, kad realybės šou metu būtent ji perėjo per didžiausius emocijų šuolius – nuo dalyvių spaudimo, intrigų iki triuškinančios pergalės. Pašnekovės teigimu, nors visa tai atlaikyti buvo sunku, ši patirtis nepaprastai praturtino jos asmenybę.

„Projekte patyriau daug dalykų, kurie man emociškai buvo tikrai per sunkūs, be to, dvi savaites būnant vienam tarp skirtingų žmonių, teko prisitaikyti prie įvairių situacijų. Visa tai man suteikė daug stiprybės.

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, dabar sulaukus neigiamų komentarų reaguoju gerokai paprasčiau, nei tai būtų buvę iki projekto. Tikrai yra skirtumų tarp to, kokia išėjau į realybės šou ir kokia sugrįžau namo“, – kalbėjo ji.

„MANO ID“ laimėtoja Simona Tilūnaitė (9 nuotr.) „MANO ID“ laimėtoja Simona Tilūnaitė (nuotr. asm. archyvo) „MANO ID“ laimėtoja Simona Tilūnaitė (nuotr. asm. archyvo) „MANO ID“ laimėtoja Simona Tilūnaitė (nuotr. asm. archyvo) +5 „MANO ID“ laimėtoja Simona Tilūnaitė (nuotr. asm. archyvo) „MANO ID“ laimėtoja Simona Tilūnaitė (nuotr. asm. archyvo) „MANO ID“ laimėtoja Simona Tilūnaitė (nuotr. asm. archyvo) „MANO ID“ laimėtoja Simona Tilūnaitė (nuotr. asm. archyvo) „MANO ID“ laimėtoja Simona Tilūnaitė (nuotr. asm. archyvo) „MANO ID“ laimėtoja Simona Tilūnaitė (nuotr. asm. archyvo)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. „MANO ID“ laimėtoja Simona Tilūnaitė

Viešumoje kalbina gerbėjai

Pasibaigus projektui S. Tilūnaitės laukė dar viena nauja realybė – socialiniuose tinkluose išaugęs sekėjų skaičius. Be visa to, moteris pasidžiaugė, jog viešumoje „MANO ID“ gerbėjai ją ne tik atpažįsta, bet ir prieina pasilabinti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Savaitgalį dalyvavau viename renginyje, kuriame net kelis kartus žmonės prašė manęs paleisti dainą „Vasaros naktys“, – juokėsi Simona. – Vienu metu net nuėjau nuo pulto, nes buvau paprašyta kartu sušokti šokį, kurį realybės šou metu kūrėme su dalyviais. Suprantu, kad žiūrovai gyveno tuo projektu, turi prisiminimų, o man labai smagu, kad prieina ir giria už tai, ką darau.“

Pasibaigus projektui – dalyvių susitikimas

Realybės šou metu dalyviai ne kartą kalbėjo, jog ir išsijungus kameroms tikisi išlikti artimi lyg šeima. Tačiau Simona atskleidė, kad šiuo metu viskas yra kiek kitaip – daugelis paskendę savuose reikaluose.

REKLAMA

„Dabar dauguma įsitraukę į savo naujas ar senas veiklas, visiems reikia laiko sugrįžti į gyvenimą. Be to, nuo projekto pabaigos praėjo nedaug laiko, tad galbūt dar esame atsibodę vieni kitiems. Kartą buvome susitikę – buvo smagu pasikalbėti ir išgirsti, kad kai kurių dalyvių gyvenimuose yra išties nemažai pokyčių.

Pati daugiausiai bendrauju su Ofelija ir Patricija. Peržiūrėjusi laidas visiškai nepakeičiau nuomonės apie šias merginas, tikiu, kad ateityje turėsime dar stipresnį ryšį“, – šyptelėjo pašnekovė.

REKLAMA

Sieks didžėjavimo aukštumų

Dalyvavimas realybės šou S. Tilūnaitei davė neįkainojamą patirtį, naujus draugus, matomumą socialiniuose tinkluose, tad kaip sakė ji pati, dabar belieka įrodyti savo profesinę pusę. Renginių organizatore dirbanti moteris prieš metus nusipirko DJ pultą ir nusprendė mokytis šio meno.

„Dirbdama su renginiais supratau, kokią didelę įtaką jiems turi muzika, tad pagalvojau, kaip būtų smagu ne tik organizuoti renginius, bet ir prisidėti prie atmosferos. Pernai rugpjūtį nuvykau į savo pirmąją didžėjavimo pamoką ir pasakiau sau – viskas, aš tai darysiu. Nusipirkau įrangą ir bandžiau pati groti, mokytis. Kuo toliau, tuo labiau patiko!“ – prisiminė DJ Simonti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak Simonos, kiti didžėjai dažnai stebisi, jog vos metus šio dalyko besimokanti moteris jau groja renginiuose. Tiesa, dalyvaujant projekte teko susidurti ir su skaudžia kritika – S. Tilūnaitė išgirdo, kad neva nesugeba to daryti.

„Suprantu, kad turiu dar daug ko išmokti, o neigiami komentarai apie mano profesiją tik dar labiau užmotyvavo tapti geriausia. Šiuo metu tuo ir gyvenu – darbo dienomis dirbu su renginiais, o laisvadieniais groju. Šį savaitgalį prie pulto prastovėjau 15 valandų – abu vakarus grojau po 9 valandas. Dabar gana įtemptas laikas, bet mane tai džiugina.

REKLAMA

Be to, stengiuosi savo kasdienybe nepamiršti dalintis ir socialiniuose tinkluose – dabar man tai kaip pareiga, nes jaučiu, kad žmonėms įdomu“, – įsitikinusi ji.

Pasiteiravus, ar dar kartą ryžtųsi dalyvauti realybės šou, Simona tikino neatmetanti galimybės vėl nerti į tokią avantiūrą.

„Nedalyvavus tokiame projekte sunku suprasti, kaip visa tai sunku. Šis žaidimas sukosi aplink melagystes, o tai labai kerta per jausmus, atsiranda neapykanta, žmonės viską priima itin asmeniškai. Nors neatmetu galimybės darkart tai patirti, tačiau labai gerai atsirinkčiau ir, žinoma, vertinčiau pagal esamą situaciją“, – sakė S. Tilūnaitė.