TV3 naujienos > Žmonės

„Mango“​​​​​​​ narė Rima iki šiol negali pamiršti išgirstų kunigo žodžių: štai ką jis pasakė

2025-08-29 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 14:25

Rupjūčio 23-oji – neeilinė diena grupės „Mango“ narės Rimos Petrauskytės-Paulauskienės šeimoje. Šią dieną įvyko dukros Adelės krikštynos.

Rupjūčio 23-oji – neeilinė diena grupės „Mango“ narės Rimos Petrauskytės-Paulauskienės šeimoje. Šią dieną įvyko dukros Adelės krikštynos.

0

Šventės akimirkomis ji su sekėjais pasidalijo savo Instagram paskyroje. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Prisimindama šventę ir kunigo žodžius, ji rašė:

„Nuslūgus šventės šurmuliui man visada reikia laiko patylėti, išjausti, išgalvoti, išbūti. Šaltą ir vėjuotą priešpaskutinį rugpjūčio šeštadienį savo mažiausiajai Adelei atvėrėme duris į krikščioniškąjį tikėjimą ir suteikėme dovaną tikėti…

Nors jaudulys kaustė širdį ir protą, pamenu klebono Andriaus žodžius: „Laiminkime savo vaikus kiekvieną dieną ir taip linkėkime jiems laimės ir sėkmės ryte ir vakare“. Esu be galo dėkinga sesei Jurgai ir jos vyrui Raimondui, kad sutiko tapti Adelės krikšto tėvais ir vesti mūsų mažiausiąją krikščioniškuoju keliu. Ačiū mūsų draugams, kurie buvo kartu su mumis šią dieną.“

Buvo visko

Atlikėja prisiminė ir tai, kad šventėje netrūko emocijų:

„Didelė šeima, daug veiksmo, daug vaikų, daug šventės detalių keitimo, daug emocijų, daug vėjo, daug lietaus, keli saulės spinduliai ir daug meilės mūsų visų širdyse…“

