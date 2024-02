„Man-go“ ir „Sadboi“ daina „Ar dar mane sapnuoji?“ nėra plagiatas: savo reputaciją kūrėjai žada ginti teisme

Šių metų M.A.M.A apdovanojimų ceremonijos metu viešos pašaipios humoristinės kritikos dėl panašumo į rusišką dainą „Позвони“ (liet. „Paskambink“) sulaukė grupių „Man-go“ ir „Sadboi“ bendrai atliekamas kūrinys „Ar dar mane sapnuoji?“.

Tačiau tiek dainos autoriai, tiek kiti Lietuvos muzikos kūrėjai teigia, kad toks renginio organizatorių palyginimas neatitinka tikrovės ir įžeidė kūrinio autorius bei atlikėjus.

Nekorektiškas ir neobjektyvus palyginimas

Grupės „Man-go“ prodiuserio Gintaro Bendžiaus teigimu, M.A.M.A apdovanojimų metu buvo pateiktas itin neobjektyvus jo prodiusuojamos grupės atliktos dainos ir rusiško kūrinio palyginimas, kuris buvo pateiktas labai šališkai ir be objektyvaus konteksto.

„Palyginimas buvo pateiktas vadovaujantis vien tik asmeninėmis renginio organizatorių įžvalgomis, neturint realių vertinimų iš muzikos ekspertų, kitos dainos autorių ar autorinių teisių gynimo asociacijų. Toks elgesys tikrai nepridėjo prestižo šio renginio organizatoriams ir buvo labai nekorektiškas dainos kūrėjų ir atlikėjų atžvilgiu“, – teigė G. Bendžius.

Prodiuseris taip pat teigė, kad po incidento iškart kreipėsi į kitus garsius Lietuvos muzikos prodiuserius bei kūrėjus dėl nuomonės apie šią situaciją ir visi vieningai atsakė, kad „Man-go“ ir „Sadboi“ kūrinys pašaipių kaltinimų plagijavimu apdovanojimų metu sulaukė nepagrįstai.

„Keista, kad būtent mūsų daina buvo pasirinkta tokiam viešam neskoningam teismui, nors patys renginio organizatoriai vėliau viešoje erdvėje teigė, kad neva tokių pavyzdžių galima rasti labai daug. Tad kyla klausimas, kodėl būtent „Man-go“ ir „Sadboi“ atliekamą kūrinį renginio organizatoriai pasirinko kaip taikinį nedviprasmiškoms pašaipoms“, – mintimis dalinosi G. Bendžius.

Kreipėsi dėl tikrovės neatitinkančios informacijos

„Man-go“ ir „Sadboi“ kūrinio „Ar dar mane sapnuoji“ autoriai Žilvinas Liulys, Artiomas Penkevičius ir Edgar Koldaras Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijai LATGA išsiuntė oficialų laišką dėl tikrovės neatitinkančios informacijos apie kūrinio autorystę paskleidimo.

Dainos autorių nuomone, jų kūrinio struktūra, aranžuotė bei instrumentų/tembrų pasirinkimas neturi jokių bendrų sąsajų su M.A.M.A renginio metu palygintos dainos pavyzdžiu.

„Plagiatas – tai dalinis arba viso kūrinio autorystės pasisavinimas be autoriaus žinios. Šiuo atveju taikyti apibrėžimą „plagiatas“ yra arba kompetencijos stoka arba tendencingumas. Negalima lyginti tik trumpos melodijos atkarpos, kuri išmatuojama sekundėmis, ištraukti ją iš konteksto ignoruojant visą melodijos liniją, visą dainą, visą dainos koncepciją, kuri šiuose kūriniuose yra visiškai skirtinga. O atsitiktinis, netikslinis dviejų natų, ritmikos pasikartojimas galimas daugelyje kūrinių net neįtariant apie jų egzistavimą“, – rašoma dainos autorių oficialiame laiške.

Laiške taip pat teigiama, kad M.A.M.A apdovanojimų metu apie kūrinį paskleista informacija neatitinka tikrovės ir žemina dainos autorių reputaciją.

Žinomi muzikos kūrėjai plagijavimo neįžvelgia

Garsaus Lietuvoje muzikos prodiuserio Pauliaus Jasiūno, dirbančio su tokiomis Lietuvos muzikos žvaigždėmis, kaip Merūnas Vitulskis, Inga Jankauskaitė, grupe „Žemaitukai“, nuomone, „Man-go“ ir „Sadboi“ atliekama daina „Ar dar mane sapnuoji?“ tikrai neatitinka muzikinio plagiato apibrėžimo.

„Pop muzikoje yra daugybė pavyzdžių su ganėtinai panašiomis melodijomis. Šių kūrinių stilistika pakankamai panaši – ir melodijoj, ir nuotaikoj galima įžvelgti bendrų dalykų, bet jie tikrai nėra identiški, kad būtų galima laikyti plagiatu. Mano manymu, taip teigti yra tikrai per drąsu“, – teigė žinomas prodiuseris.

Kolegos nuomonei pritaria ir kitas garsus Lietuvoje dainų kūrėjas bei atlikėjas Deivydas Zvonkus. Kompozitoriaus-prodiuserio nuomone, muzikiniai skirtumai yra akivaizdūs.

„Man-go“ ir „Sadboi“ atliekamos dainos aš nelaikau plagiatu. Sutampanti eilutė nėra labai charakteringa ar melodinga – labiau deklamavimas ant dviejų natų. O tolesnis dainos vystymas visiškai skiriasi. Tokį patį paprastą dviejų natų motyvą, gerai pasikapsčius, galima rasti ir kitur. Aš, pavyzdžiui, jį radau dar ir vienoje atlikėjos Rihanna dainoje“, – pastebėjimais dalinosi D. Zvonkus.

Kolegų iš Lietuvos nuomonę apie „Man-go“ ir „Sadboi“ atliekamą kūrinį palaiko ir Latvijos muzikos prodiuseris Modris Skaistkalns.

„Tai jokiu būdu nėra plagiatas. Šių dviejų dainų net negalima lyginti. Viena ar dvi natos gali sutapti milijonuose dainų pasaulyje. Taip pat milijonai dainų pasaulyje turi sutampančias akordų eiles“, – pastebi M. Skaistkalns.

Panašią poziciją dėl šioje istorijoje minimų kūrinių skirtumų pateikė ir muzikos prodiuseriai Justinas Chachlauskas, Victor Grey bei Andrius Borisevičius, kurie vieningai teigė, kad „Man-go“ ir „Sadboi“ atliekamas kūrinys nėra plagiatas.

Svarsto galimybę imtis teisinių priemonių

Dainos „Ar dar mane sapnuoji?“ autoriai svarsto galimybę imtis teisinių priemonių ir ginti savo reputaciją. Pasak autorių, renginyje dalyvavo daug svečių, apdovanojimus per televiziją tiesiogiai galėjo stebėti šimtai tūkstančių žiūrovų. Be to, renginio įrašas yra viešai prieinamas internete, todėl renginio metu paskleista tikrovės neatitinkanti informaciją apie tariamą plagiatą galėjo suklaidinti daug žmonių.

„Dabar daug kas priklausys nuo tolesnio renginio organizatorių elgesio ir gebėjimo viešai pripažinti, jog riba buvo peržengta. Negalima lengvabūdiškai be jokio išsamesnio tyrimo apkaltinti plagijavimu šimtų tūkstančių ar net milijono žiūrovų akivaizdoje. Toks veiksmas neteisėtas, nekalbant apie elementarią etiką“, – mintimis dalinosi prodiuseris G. Bendžius.

Man-go feat. SADBOI – „Ar dar mane sapnuoji?“:

DJ SMASH & NIVESTA – „Позвони“: