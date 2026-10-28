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Mama jau 5 metus nesišlapina: „Žmonės mano...“

2026-10-28 21:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 21:07
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29 metų Kirstie Scothern iš Notingemo, Jungtinės Karalystės, jau penkerius metus gyvena su sunkiai paaiškinamu sveikatos sutrikimu – ji negali savarankiškai šlapintis. Nors moteris atliko daugybę tyrimų, gydytojams iki šiol nepavyko nustatyti tikslios problemos priežasties.

Kirstie Scothern ir tualetas (nuotr. soc. tinklų ir Shutterstock)
GALERIJA (5)

29 metų Kirstie Scothern iš Notingemo, Jungtinės Karalystės, jau penkerius metus gyvena su sunkiai paaiškinamu sveikatos sutrikimu – ji negali savarankiškai šlapintis. Nors moteris atliko daugybę tyrimų, gydytojams iki šiol nepavyko nustatyti tikslios problemos priežasties.

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Kirstie įtaria, kad jai gali būti Fowlerio sindromas, tačiau patvirtintos diagnozės ji vis dar neturi, skelbė mirror.co.uk.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kirstie Scothern

Viskas prasidėjo nuo migrenos

Kirstie teigė, kad sveikatos problemos prasidėjo 2021 metų balandį, kai ji kentė nuo migrenos ir suprato, kad nuo praėjusio vakaro nebuvo nuėjusi į tualetą. Moteris pasakojo gėrusi daug vandens ir net atsukusi čiaupą, tikėdamasi, kad vandens garsas padės pasišlapinti, tačiau jai nepavyko.

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Netrukus Kirstie pastebėjo, kad jos pilvas atrodo labai išsipūtęs. Netrukus jos vyras iškvietė greitąją pagalbą, kuri ją nuvežė į Notingemo Karalienės medicinos centro ligoninę. Ligoninėje iš jos šlapimo pūslės buvo pašalinta net 2,5 litro šlapimo.

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Gydytojai taip pat atliko galvos magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą, siekdami išsiaiškinti, ar šlapinimosi sutrikimas nėra susijęs su migrena, tačiau tokios sąsajos nenustatė.

Kirstie buvo išleista namo su kateteriu – į šlaplę įvestu vamzdeliu, per kurį šlapimas nuteka į specialų maišelį. Tačiau po dviejų savaičių kateterį pašalinus moteris vis tiek negalėjo pasišlapinti.

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Nuo tada Kirstie nebegali šlapintis savarankiškai. Šlapimo pūslei ištuštinti ji naudoja specialius plonus vamzdelius.

Išbandė įvairius gydymo būdus

Iš pradžių Notingemo miesto ligoninės gydytojai manė, kad šlapimo pūslės sutrikimas gali būti šalutinis vaistų nuo migrenos, kuriuos moteris vartojo daugelį metų, poveikis. Vis dėlto nustojus juos vartoti jos būklė nepagerėjo.

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Kirstie taip pat išbandė botulino toksino injekcijas, kurios turėjo atpalaiduoti raumenis ir padėti šlapimo pūslei išsituštinti, tačiau šis gydymas nepadėjo.

Mokydamasi savarankiškai įsivesti kateterį, moteris buvo priversta atsisakyti mylimo darbo sveikatos priežiūros srityje ir pasirinkti darbą biure, kurį galėtų dirbti ir iš namų.

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„Tai buvo nepaprastai skausminga, o rasti šlaplės angą labai sunku, ką jau kalbėti apie mažo vamzdelio įvedimą. Su veidrodžiu prie to užtrukdavau net pusvalandį. Tai buvo be galo nepatogu. Mano raumenys visiškai įsitempdavo, todėl negalėdavau įvesti vamzdelio. Tai kėlė didžiulį stresą“, – pasakojo Kirstie.

Moteriai tenka nusistatyti priminimus kas keturias valandas ištuštinti šlapimo pūslę, nes norą šlapintis ji pajunta tik tada, kai pūslė būna labai pilna.

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Prieš išmokdama savarankiškai ištuštinti šlapimo pūslę tiesiai į tualetą, naudodama specialius vamzdelius, Kirstie turėjo visur nešiotis šlapimo surinkimo maišelį.

Kartą jis pratekėjo darbe, o kitą kartą – kolegos automobilyje. „Tai buvo be galo nemalonu ir gėda. Esu dar labai jauna, kad man tektų susidurti su tokiais dalykais“, – prisipažino ji.

Įtaria Fowlerio sindromą

Kirstie mano, kad jos būklę gali sukelti Fowlerio sindromas – sutrikimas, dėl kurio moterys gali staiga prarasti gebėjimą savarankiškai šlapintis. Jis siejamas su šlapimo pūslės ištuštinimą reguliuojančių raumenų veiklos sutrikimais.

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Tačiau, nepaisant savo įtarimų, Kirstie vis dar neturi patvirtintos diagnozės. Moteriai buvo atlikta daugybė tyrimų, įskaitant kompiuterinės tomografijos ir specialius urodinaminius šlapimo pūslės tyrimus. Jų metu pūslė pripildoma skysčio, siekiant įvertinti, kada žmogus pajunta norą šlapintis ir kaip lengvai jam pavyksta pasišlapinti.

Vis dėlto net ir po penkerių metų gydytojams nepavyko nustatyti tikslios sutrikimo priežasties.

„Manau, kad gydytojai nenoriai diagnozuoja Fowlerio sindromą, nes jis nėra plačiai žinomas“, – svarstė Kirstie.

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Nori, kad apie šią problemą būtų kalbama daugiau

Kalbėdama su „Talk to the Press“, moteris neslėpė, kaip stipriai ši būklė paveikė jos gyvenimą ir savijautą.

„Visa ši patirtis buvo tiesiog siaubinga. Man teko išgyventi labai sunkų laikotarpį, o vaistų ar gydymo, kuris galėtų padėti, nėra“, – sakė ji.

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Kirstie prisipažino, kad kartais jai atrodo, jog pasaulis nėra pritaikytas žmonėms, susiduriantiems su tokiais sunkumais.

Vis dėlto socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“ ji rado palaikymo bendruomenę, kuri padeda jaustis ne tokiai vienišai.

„Žmonės mano, kad tai reta problema, tačiau taip yra todėl, kad apie ją nekalbame. Noriu nutraukti šią tylą. Gebėjimą šlapintis laikome savaime suprantamu dalyku.

Susidūrus su bet kokiais šlapinimosi sunkumais, sunku jaustis patraukliai. Norėčiau, kad kiti, išgyvenantys panašią patirtį, žinotų, jog, nors ir baisu bei apima vienišumo jausmas, jie nėra vieni. Prie to galima prisitaikyti, o laikui bėgant tampa lengviau“, – kalbėjo Kirstie.

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