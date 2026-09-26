Lina savo rankomis atnaujina apleistą sodo namą: „10 metų nebuvo žmogus įkėlęs kojos...“

Galiausiai Lina nusprendė nebesikliauti vien meistrais ir didžiąją dalį namelio atnaujinimo ėmėsi daryti pati.
„Kai darai, tai ir darosi“, – naujienų portalui tv3.lt sako moteris, šiandien jau galinti parodyti, kiek daug galima išmokti tiesiog nebijant pradėti.
Namelį nusipirko prastos būklės
Lina namelį įsigijo 2024 metų rudenį. Tuo metu jis stovėjo apleistas – jame ilgą laiką niekas negyveno. Vilnietė pasakoja turėjusi labai paprastą planą: šiek tiek apsitvarkyti, padažyti sienas, nupjauti žolę ir pradėti ilsėtis.
„Aš tiesiog norėjau nuotykių. Aš vizualizavau, kad matau terasytę, žolytę, čilinu ant šezlongo su kokteiliuku. Tai irgi yra tiesa. Aš norėjau tokios vizijos“, – pasakoja Lina.
Namelį ji rinkosi netoli Vilniaus, kad į jį galėtų dažnai važiuoti. Tačiau kartu tai reiškė, kad už panašų objektą teko mokėti daugiau. Vis dėlto namelio būklė jos nesustabdė.
„Jame 10 metų nebuvo žmogus įkėlęs kojos. Tas namelis buvo jau gerai „pabuvęs“, bet kadangi jo kaina man buvo priimtina ir jis buvo netoli Vilniaus, aš jį ir nusipirkau su vizualizacija, kad labai, labai, labai greitai susitvarkysiu. Padažau sienas, nusipjaunu žolę ir ilsiuosi“, – prisimena ji.
Tačiau planas greitai pasikeitė. Vos įsigijusi namelį Lina susidūrė su pirmomis rimtomis problemomis – rūsyje sprogo vamzdžiai.
„Paaiškėjo, kad kadangi namelis nebuvo prižiūrėtas, iš sistemos nebūdavo išpilamas vanduo, tai man nusipirkus viskas išsproginėjo. Tai va taip namelis mane pasitiko“, – juokasi Lina.
Moteris iš pradžių nė neketino pati imtis renovacijos. Ji planavo pasisamdyti darbuotojų brigadą, kurie viską sutvarkytų, o jai liktų tik mėgautis rezultatu. Tačiau būtent pirmieji susidūrimai su meistrais paskatino ją pakeisti požiūrį.
„Pradėjau samdyti žmones, pamačiau, kad darbai daromi nekokybiškai, pinigai neadekvatūs, darbai paprasti, ir pagalvojau: o kodėl gi man pačiai to nepasidaryti?“ – pasakoja vilnietė.
Atskleidė, kaip vyksta atnaujinimo procesas
Lina neslepia, kad pradžia buvo sunki. Atsidūrus prieš didelį objektą, kuriame reikia atlikti daugybę darbų, apima ir baimė, ir panika. Tačiau būtent tada, pasak jos, svarbiausia nepradėti galvoti apie viską iš karto.
„Aš skaičiau straipsnį, kur mergina darė tą patį, nusipirko didelį pastatą ir ji pasakė: „Reikia pradėti nuo šluotos.“ Kai mane apima panika, kai aš nežinau, ką daryti, aš pasiimu šluotą, pradedu šluoti ir tai yra, žinokit, darbo terapija“, – sako Lina.
Anot jos, vos pradėjus dirbti atsiranda ir aiškesnis supratimas, ką reikėtų daryti toliau. Lina sako, kad būtent kasdienis darbų planavimas padėjo nepasimesti, o kiekvieną kartą atvykusi į namelį ji stengiasi susidėlioti, ką tą dieną gali padaryti.
„Darbas seka darbą, reikia nepasimesti. Kartais iš to nežinojimo aš pasimetu, bet tada, kaip sakau, aš pradedu nuo šluotos ir viską susidėlioju“, – teigia ji.
Šiandien Lina jau pati renovuoja sienas, sutvarkė namelio išorę, langus, pakeitė ir pritaikė senas medines lentas. Ji pasakoja, kad dalį vidinių lentų panaudojo išorės renovacijai.
„Aš pasirenovavau sienas, susitvarkiau visą išorę, susitvarkiau visus langus. Jie buvo supuvę. Visas namelis buvo išpuvęs ir iš vidaus, ir išorės. Aš išlupinėjau vidų“, – pasakoja moteris.
Namelio tvarkymas neapsiėjo be traumų
Nors šiandien Lina džiaugiasi pasiektu rezultatu, pradžia buvo gerokai sunkesnė. Ji daug ką darė pirmą kartą, todėl ne visada pavykdavo iš karto. Moteris juokauja, kad jai kai kurie darbai gali pavykti tik iš dvidešimto karto, tačiau tai jos nestabdo.
Vis dėlto ne visus darbus Lina gali atlikti viena. Pasak jos, sunkiausia susidoroti būtent su tais darbais, kuriems reikia daugiau fizinės jėgos. Jai teko prašyti pagalbos įstatant didelį naują langą, užkeliant betono stalviršį ant pačios pagaminto lauko baro, statant pavėsinę ir malkinę.
Nors nemažai darbų moteris atlieka pati, renovacijos kelias neapsiėjo ir be traumų – Lina yra susižalojusi nugarą, kelis kartus kritusi nuo laiptų, o pirštams, kaip pati juokauja, teko „ragauti plaktuko“.
Tačiau šalia turimo namelio Lina sako atradusi ir labai draugišką kaimynystę. Kaimynas jai padeda pakeisti įrankių antgalius, kurių pati ji nemoka pakeisti, apgeni medžius ir skolina kopėčias. Jo žmona taip pat nepamiršta Linos palepinti savo daržo gėrybėmis – moteris gauna pomidorų, agurkų ir cukinijų.
„Klausimas, ar man ateityje verta auginti savo daržoves, kai turiu tokius dosnius ir draugiškus kaimynus?“ – šypsosi Lina.
Vis dėlto vienas labiausiai pavykusių jos renovacijos projektų – pačios sumūrytas lauko baras. Anot pašnekovės, būtent nuo šio projekto ji susikūrė „Instagram“ paskyrą, kurioje ji ėmė dalytis namų renovacijos darbais, pokyčiais ir savo patirtimi.
„Svarbiausia yra nebijoti ir daryti. O jeigu nežinai kaip, tai tiesiog daryti, kol gausis. Man gaunasi iš 20 karto. Normalesniam žmogui gausis iš antro karto, iš penkto. Man nesigauna paprastai, bet darau ir kažkas gaunasi“, – šypsosi Lina.
Renovacijos pabaigos dar teks palaukti
Šiuo metu Lina jau skaičiuoja antrą namelio atnaujinimo sezoną. Nors iš pradžių tikėjosi viską padaryti gerokai greičiau, dabar supranta, kad tokie darbai reikalauja daug daugiau laiko.
Didžiojo namelio išorė jau sutvarkyta, langai beveik baigti, tačiau dar laukia nemažai darbų. Linos planuose – sutvarkyti vidų, židinį, įrengti sanitarinį mazgą. Vėliau laukia ir priestatas, kuriame anksčiau buvo pirtis ir du kambariukai.
„Aš viską išgrioviau, dabar ten yra tuščia erdvė. Tai ten bus sanitarinis mazgas, poilsio kambarys, židinys ir ten bus visiškai apšiltinta, su galimybe žiemoti“, – savo planus vardija ji.
Moteris sako, kad šį sezoną tikisi užbaigti pagrindinį namelį, o kitą sezoną – galutinai užbaigti visą projektą. Vis dėlto kai kurie darbai priklauso vienas nuo kito, todėl tiksliai suplanuoti pabaigos datos neįmanoma.
„Yra daug darbų, kurių tu negali daryti, kol nepadarai prieš tai buvusio darbo. Tai tiesiog toks nesibaigiantis [projektas]“, – sako Lina.
Nepaisant visų nesėkmių, ji šiandien labiausiai džiaugiasi pačiu procesu. Pasak jos, svarbu ne tik galutinis rezultatas, bet ir gebėjimas pamatyti savo darbo vaisių.
„Svarbiausia yra turbūt įsivaizduoti, kad galima mėgautis procesu. Jeigu procesas yra sunkus, pavyzdžiui, šlifuoti, bet kai tu nušlifuoji, pasižiūri į daiktą, bent jau mane apima džiaugsmas ir man yra labai smagu“, – sako Lina.
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