„UTA“ mados namai, kurių kurtos suknelės ne kartą publikuotos „Vogue“ žurnale, buvusioms klientėms suteikė galimybę parduoti savo vestuvines sukneles.

Mados namai „UTA“ būsimas nuotakas suburs į tvarios mados renginį „Take my dress“ (6 nuotr.) Mados namai „UTA“ būsimas nuotakas suburs į tvarios mados renginį „Take my dress“ Mados namai „UTA“ būsimas nuotakas suburs į tvarios mados renginį „Take my dress“ Mados namai „UTA“ būsimas nuotakas suburs į tvarios mados renginį „Take my dress“ +2 Mados namai „UTA“ būsimas nuotakas suburs į tvarios mados renginį „Take my dress“ Mados namai „UTA“ būsimas nuotakas suburs į tvarios mados renginį „Take my dress“ Mados namų „UTA“ įkūrėja Aistė Jankienė

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mados namai „UTA“ būsimas nuotakas suburs į tvarios mados renginį „Take my dress“

O būsimos nuotakos galės jas įsigyti „Take my dress“ renginyje, kur bus galima rinktis iš daugiau nei 70 įvairaus dizaino vestuvinių suknelių.

Be to, visos, jau įsigijusios bilietą, gali iš anksto susipažinti su parduodamomis suknelėmis bei jų kainomis „UTA“ „Instagram“ paskyroje.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak mados namų įkūrėjos, dizainerės Aistės Jankienės, šiemet „Take my dress“ renginys sulaukė itin didelio lankytojų susidomėjimo – bilietai buvo išpirkti vos per savaitę.

REKLAMA

„Kiekvienoje veikloje ar versle yra būdų, kaip atrasti tvaresnį verslo modelį, tik reikia kūrybiškumo. Džiaugiuosi, jog ši iniciatyva susilaukė didžiulio susidomėjimo ir palaikymo“, – pasakoja A. Jankienė.

„Take my dress“ tikslas – ne tik suteikti galimybę įsigyti išskirtinio dizaino suknelę pigiau, bet ir į tvarią madą pažvelgti kaip į ilgalaikę kryptį, kuri kūrybiškų sprendimų dėka gali tapti vestuvių dalimi.

Verslininkė, rašytoja Beata Tiškevič savo vestuvių dieną taip pat rinkosi tvarią alternatyvą – susituokė vilkėdama „UTA“ mados namų suknelę iš ankstesnės kolekcijos.

REKLAMA

REKLAMA

„Nemėgstu kaupti daiktų, savo pirkinius dėmesingai apgalvoju, tai atrodė natūralu rinktis vestuvinę suknelę tą, kurią dar daug kas panaudos po manęs ir prieš mane. Juk tik vieną kartą ją užsidėjau, todėl atrodė logiška nesisiūti naujos. Be to, šis sprendimas buvo naudingas ir dėl to, kad sutaupiau laiko, energijos ir pinigų. Man vestuvėse atrodė svarbiausia būti, jausti, švęsti. Atrodymas nuslydo į kokį penktą planą, dėl to nesukau galvos ir nepersistengiau. Labai džiaugiuosi savo sprendimu“, – dalijasi B. Tiškevič.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Šių metų „Take my dress“ renginyje taip pat bus galima su didelėmis nuolaidomis įsigyti unikalių vestuvinių aksesuarų, puikiai tinkamų individualiam stiliui pabrėžti.

Nuotakos, prijaučiančios tvarumo idėjoms, bus pakviestos pasinerti į vestuvinės suknelės paieškas su mados namų įkūrėjos, dizainerės patarimais, pagalba, o įsigijus apdarą – galimybe pasinaudoti korekcijų paslaugomis.