Madonna siunčia skubią žinią savo giminaičiui popiežiui: ragina reaguoti

Viena garsiausių scenos žvaigždžių, Madonna, savo socialiniuose tinkluose viešai kreipėsi į popiečių Leoną XIV ir prašė jo nubykti į Gazos ruožą, kol dar nėra vėlu. Paaiškėjo, Madonna yra tolima popiežiaus pusseserė.
Skyrė jautrią žinutę
Atlikėja savo viešoje žinutėje rašo:
„Šventasis Tėve, prašau nuvykite į Gazą ir atneškite savo šviesą vaikams, kol dar nevėlu. Kaip motina, negaliu pakęsti žiūrėti į jų kančias. Pasaulio vaikai priklauso visiems. Jūs esate vienintelis iš mūsų, kuriam negalima uždrausti įvažiuoti. Mums reikia, kad humanitariniai vartai būtų visiškai atverti, kad išgelbėtume šiuos nekaltus vaikus. Laiko nebeliko. Prašau, pasakykite, kad vyksite. Myliu, Madonna“.
Moteris tokią jautrią žinutę savo socialiniuose tinkluose patalpino dar vakar ir per parą laiko iš gerbėjų sulaukė itin didelio palaikymo. Jau surinko daugiau nei 15 tūkst. komentarų.
