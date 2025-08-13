Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Madonna siunčia skubią žinią savo giminaičiui popiežiui: ragina reaguoti

2025-08-13 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 16:55

Gazos ruožas – vis dar viena karščiausių karo zonų šiuo metu. Į situaciją reaguoja ne tik politikai, karininkai ir pareigūnai, tačiau ir garsūs žmonės. Vakar dieną viena garsiausių pasaulyje dainininkių – Madonna, savo socialiniuose tinkluose viešai kreipėsi į popiežių, kad nuvyktų į Gazos ruožą.

Madonna ir popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)

Gazos ruožas – vis dar viena karščiausių karo zonų šiuo metu. Į situaciją reaguoja ne tik politikai, karininkai ir pareigūnai, tačiau ir garsūs žmonės. Vakar dieną viena garsiausių pasaulyje dainininkių – Madonna, savo socialiniuose tinkluose viešai kreipėsi į popiežių, kad nuvyktų į Gazos ruožą.

REKLAMA
2

Viena garsiausių scenos žvaigždžių, Madonna, savo socialiniuose tinkluose viešai kreipėsi į popiečių Leoną XIV ir prašė jo nubykti į Gazos ruožą, kol dar nėra vėlu. Paaiškėjo, Madonna yra tolima popiežiaus pusseserė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skyrė jautrią žinutę

Atlikėja savo viešoje žinutėje rašo:

„Šventasis Tėve, prašau nuvykite į Gazą ir atneškite savo šviesą vaikams, kol dar nevėlu. Kaip motina, negaliu pakęsti žiūrėti į jų kančias. Pasaulio vaikai priklauso visiems. Jūs esate vienintelis iš mūsų, kuriam negalima uždrausti įvažiuoti. Mums reikia, kad humanitariniai vartai būtų visiškai atverti, kad išgelbėtume šiuos nekaltus vaikus. Laiko nebeliko. Prašau, pasakykite, kad vyksite. Myliu, Madonna“.

Moteris tokią jautrią žinutę savo socialiniuose tinkluose patalpino dar vakar ir per parą laiko iš gerbėjų sulaukė itin didelio palaikymo. Jau surinko daugiau nei 15 tūkst. komentarų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų