„Måneskin“ grupės lyderis Damiano Davidas išreiškė palaikymą Ukrainai: ant scenos riebiai rėžė Putinui

Grupė „Måneskin“ jau birželio 7-ąją dieną surengs koncertą didžiausioje Lietuvos koncertų aikštelėje Vingio parke Vilniuje. Garsiųjų Italijos rokerių pasirodymas taps vienos dienos muzikos festivalio „Summer In The City“ programos vinimi. „Måneskin“ bus ne vienintelė festivalio „Summer In The City“ žvaigždė. Ypatingą koncertą Vilniaus Vingio parke dovanos ir garsi britų indie roko grupė „The Vaccines“. Taip pat festivalyje pasirodymus surengs būrys populiariausių Lietuvos scenos atlikėjų ir grupių: „Daddy Was A Milkman“, Jonas „Jovani“ Nainys, Justinas Jarutis, „Jautì“, rašoma pranešime spaudai.

Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje (11 nuotr.) „Måneskin“ ir V. Putinas (nuotr. organizatorių ir SCANPIX) (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas) Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje (nuotr. Organizatorių) Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje (nuotr. Organizatorių) +7 Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje (nuotr. Organizatorių) Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje (nuotr. Organizatorių) Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje (nuotr. Organizatorių) Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje (nuotr. Organizatorių) Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje (nuotr. Organizatorių) Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje (nuotr. Organizatorių) Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje (nuotr. Organizatorių) Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje (nuotr. Organizatorių)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Italijos roko grupės „Måneskin“ triumfas festivalyje

REKLAMA

Sekmadienį festivalyje „Coachella“ debiutavusi italų roko grupė „Måneskin“ atliko net 10 dainų, tarp kurių buvo ir Britney Spears hito „Womanizer“ bei Iggy Popo grupės „The Stooges“ dainos „I Wanna Be Your Dog“ koveriai.

„Kaip žinote, mums labai patinka atlikti koverius, tačiau dar labiau mums patinka Britney Spears“, – prieš pradėdamas dainą „Womanizer“ festivalyje „Coachella“ susirinkusiai miniai tarė „Måneskin“ vokalistas Damiano Davidas.

Festivalyje „Coachella“ grupė „Måneskin“ pristatė ir naująją savo dainą „We're Gonna Dance On Gasoline“, kurią skyrė Ukrainos žmonėms. Pristatydamas dainą Damiano Davidas deklamavo garsųjį ištrauką iš Charlie Chaplino monologą iš 1940-ųjų metų kino filmo „Didysis diktatorius“.

„Kartais turime suprasti, kokia didelė yra privilegija turėti galimybę tiesiog dalyvauti koncerte, linksmintis, būti nerūpestingiems ir apie nieką negalvoti. Ir nė vienam iš mūsų nereikia galvoti kiek bombų buvo numesta ant miesto. Taigi, prieš mums pradedant groti kitą dainą, noriu į jus kreiptis Charlie Chaplino žodžiais“, – tarė Damiano Davidas, vėliau perskaitęs ištrauką iš monologo, kuris dažnai įvardijamas geriausiu kino istorijoje ir, ko gero, labiausiai jaudinančia XX a. įrašyta kalba.

REKLAMA

REKLAMA

Grupei „Måneskin“ atliekant dainą „We're Gonna Dance On Gasoline“, tarp posmų Damiano Davidas skandavo: „Laisva Ukraina! F**k Putin!“.

Birželio 7-ąją Vingio parke Vilniuje vyksiantį „Måneskin“ koncertą ir vienos dienos muzikos festivalį „Summer In The City“ pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva".