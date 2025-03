Apie šią liūdną žinią kovo 21 d. socialiniame tinkle „Instagram“ pranešė aktorė Melissa Gilbert, išreiškusi gilią užuojautą ir prisiminusi gražias akimirkas su kolega, rašo people.com.

Liūdna žinia: mirė serialo „Namelis prerijose“ žvaigždė Jack Lilley

„Mažųjų namų šeima neteko vieno iš mūsų“, – rašė Gilbert. „Jackas buvo vienas iš mano mėgstamiausių žmonių planetoje. Jis išmokė mane jodinėti žirgu, kai buvau dar visai mažytė. Jis buvo toks kantrus su manimi. Niekada nesakydavo „ne“, kai prieidavau prie jo ir šaukdavau: „Gal galime pajodinėti? Prašau, prašau, prašau?“

Lilley atliko įvairius vaidmenis seriale „Namelis prerijose“. Gilbert savo įraše pabrėžė ne tik jo indėlį į šį serialą, bet ir jo talentą kituose projektuose, įskaitant filmą „Liepsnojantys balnai“ („Blazing Saddles“).

REKLAMA

REKLAMA

Gilbert taip pat prisiminė, kaip po daugelio metų netikėtai vėl susitiko su Lilley, kai abu dalyvavo ABC televizijos bandomajame projekte. Nors ji buvo nusiminusi, kad projektas nebuvo įgyvendintas, tai tapo dar viena proga atgaivinti senus prisiminimus apie „Namelį prerijose“.

REKLAMA

„Viskas buvo labai sinchroniška. Pirmasis skaitymas vyko „Paramount“ studijoje, kur pirmuosius ketverius metus filmavome „Namelį prerijose“. Be to, tai buvo per Heloviną – Maiklo Landono gimtadienį. Tą dieną taip pat sužinojau, kad filmuosime „Big Sky“ rančoje, kur ir buvo filmuojamas „Mažasis namelis“, – dalijosi Gilbert.