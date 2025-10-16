Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Žmonės

Lietuvos regbio pasaulyje – skaudi netektis

2025-10-16 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-16 14:50

Lietuvos regbio federacijoje skaudi netektis – spalio 10 dieną mirė buvęs federacijos prezidentas ir vienas iš pirmųjų regbio pradininkų Lietuvoje Steponas Imbrasas. Vyras mirė žengdamas 84-uosius metus.

0

Lietuvos regbio federacija socialiniuose tinkluose pasidalino šia liūdna netektimi.

Lietuvos regbio federacija pasidalinusi Stepono nuotrauka, rašo:

„Lietuvos regbio bendruomenė liūdi dėl vieno šios sporto šakos Lietuvoje pradininkų ir buvusio federacijos prezidento Stepono Imbraso mirties.

Užuojauta artimiesiems...“ 

Steponas Imbrasas mirė žengdamas 84-uosius metus. Steponas buvo ilgametis Vilniaus „Geležinio vilko“ komandos treneris.

