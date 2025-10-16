Lietuvos regbio pasaulyje – skaudi netektis

Lietuvos regbio federacija socialiniuose tinkluose pasidalino šia liūdna netektimi.
Mirė buvęs Lietuvos regbio prezidentas
Lietuvos regbio federacija pasidalino liūdna žinia – mirė buvęs regbio federacijos prezidentas bei vienas iš pirmųjų regbio pradininkų Lietuvoje.
Lietuvos regbio federacija pasidalinusi Stepono nuotrauka, rašo:
„Lietuvos regbio bendruomenė liūdi dėl vieno šios sporto šakos Lietuvoje pradininkų ir buvusio federacijos prezidento Stepono Imbraso mirties.
Užuojauta artimiesiems...“
Steponas Imbrasas mirė žengdamas 84-uosius metus. Steponas buvo ilgametis Vilniaus „Geležinio vilko“ komandos treneris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!