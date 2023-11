Lietuvos pilietybės siekianti Allison Reed – apie brolio mirtį: be Sauliaus palaikymo to nebūčiau atlaikiusi

TV3 laidoje „Pasaulis pagal moteris“ A. Reed atskleidė, kad čiuožti pradėjo jau nuo trejų metų, o į treniruotes ją atvedė mama. Tuo metu čiuožimu jau užsiėmė Allison brolis ir sesė. Jie kartu čiuožė daugybę metų, dalyvavo dvejose Olimpiadose. Sesei baigus karjerą, brolis ir toliau ją tęsė su kita partnere, kartu jie tapo olimpiniais čempionais, iškovojo daug svarbių apdovanojimų.

Tačiau 2020 metais Allison sukrėtė netikėta mylimo brolio mirtis. Vos 31-erių metų profesionaliam sportininkui ir daugkartiniam dailiojo čiuožimo čempionui sustojo širdis.

„Man tai buvo be galo sunki patirtis. Šeimoje mes esame labai artimi, tad brolio netektis be galo sukrėtė. Laimei, šalia buvo Saulius ir jei ne jis, nežinau, ar dabar mes čia kalbėtume. Sauliaus dėka sugebėjome tą sezoną tęsti treniruotes, dalyvauti varžybose, kažkaip išgyventi covidą ir brolio netektį. Be Sauliaus palaikymo nebūčiau to atlaikiusi“, – kalbėjo ji.

Moters teigimu, kalbėti apie staigią ir netikėtą brolio mirtį sunku iki šiol: „Kaskart, kai užlipu ant ledo, galvoju apie brolį, jo veiklą ir tikiuosi tęsti tai, kas jam buvo svarbu.“

Didžiuojasi atstovaudama Lietuvai

Laidoje Allison atskleidė ir tai, kaip jaučiasi dėl antrą kartą atmesto prašymo suteikti jai Lietuvos pilietybę.

„Kaskart sakau, kad atmestas prašymas nepakeis mano noro atstovauti Lietuvai ant ledo su Sauliumi. Kai dalyvaujame varžybose, ant ledo laikomės už rankų, jaučiuosi pagerbta ir didžiuojuosi galėdama čiuožti už Lietuvą. <...> O toji istorija su atmestu pilietybės prašymu.. Mes gerbiame sprendimus, bet, žinoma, tai liūdna ir skaudu.“

