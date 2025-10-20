Lietuvos gydytoja Dubajuje sulaukė ovacijų: „Scenoje stovėjau ne viena – su manimi buvo visa Lietuva“

Tai – EVOGIE klinikos medicinos vadovė Austėja Žibūdaitė, kurios pasirodymas sulaukė gausių ovacijų ir tapo tikru profesiniu triumfu. „Tai buvo akimirka, kai supratau – scenoje stoviu ne viena. Su manimi buvo visa Lietuva“, – prisimena gyd. Žibūdaitė.
AMWC yra vienas įtakingiausių pasaulinių estetinės medicinos kongresų, įprastai vykstantis Monake, bet šiemet pirmą kartą surengtas Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Renginio metu pristatomos naujausios technologijos, klinikiniai tyrimai ir gydymo protokolai, formuojantys pasaulines tendencijas. Kasmet kongresas sutraukia daugiau nei 10 tūkstančių dalyvių iš 120 šalių.
Dvi temos, du požiūriai – vienas tikslas: pažangiosios medicinos pažinimas
Pirmojo pranešimo metu lietuvė pristatė temą „Every Layer Matters“, kurioje aptarė polinukleotidų taikymą daugiasluoksniam odos atjauninimui. Tai naujos kartos regeneracinės medžiagos, aktyvuojančios fibroblastus ir skatinančios natūralią kolageno gamybą.
Pasak gydytojos, kiekvienas odos sluoksnis yra svarbus, norint pasiekti ilgalaikius rezultatus būtina veikti ne paviršutiniškai, o iš esmės – skatinti natūralius odos atsinaujinimo procesus.
Antrojo pranešimo – „Melasma from Inside Out“ – metu ji atskleidė savo sukurtą penkių etapų metodiką melazmos gydymui, pagrįstą holistiniu požiūriu.
Šis protokolas jungia klinikines procedūras, odos priežiūrą, vidinę organizmo paramą bei antioksidantų balansą.
„Estetinė medicina man – ne apie tobulumą, o apie sveikatą, švytėjimą ir pasitikėjimą savimi. Kai pacientas iš kabineto išeina ne tik gražesnis, bet ir laimingesnis – tai tikrasis rezultatas“, – sako EVOGIE vadovė.
Pasididžiavimas, kuris gimsta iš darbo
Pasiruošimas šiai konferencijai prasidėjo dar birželio mėnesį. „Dirbau su moksliniais duomenimis, su vizualine medžiaga, ruošėme skaidres su profesionalia kūrybine komanda.
Norėjau, kad jos būtų moksliškai tikslios, bet kartu įtraukiančios – kad gydytojai neužmigtų po dešimties minučių klausydamiesi pranešimo“, – juokiasi Austėja.
Ji prisimena ir tą akimirką, kai pirmą kartą Dubajuje užlipo ant scenos: „Tai buvo tik 12 minučių, bet jos atrodė kaip viso gyvenimo kulminacija. Tai buvo didžiausias profesinis įvertinimas – toks, apie kokį ilgai svajojau.“
Lietuva – ant pasaulinės scenos
Po pranešimų gydytoja sulaukė daugybės kolegų dėmesio – prie jos priėjo medikai iš Japonijos, Kataro, Jungtinių Arabų Emyratų. Jie domėjosi jos sukurtu metodu ir kvietė bendradarbiauti.
„Daugelis klausė, ar praktikuoju Dubajuje. Kai pasakiau, kad dirbu Lietuvoje, žmonės nuoširdžiai nustebo.
Tai buvo proga parodyti, kad mūsų šalyje yra aukščiausio lygio specialistų ir inovacijų“, – sako gydytoja.
Šis pasiekimas – istorinis Lietuvos medicinai, nes iki šiol nė vienas Lietuvoje dirbantis gydytojas nebuvo pakviestas skaityti nepriklausomų pranešimų AMWC konferencijoje.
Nuo Dubajaus iki Paryžiaus – karjeros šuolis ir nauji kvietimai
Po pasirodymo Dubajuje gydytoja Austėja Žibūdaitė gavo kvietimą skaityti pranešimą Paryžiuje vyksiančiame „IMCAS“ kongrese – viename svarbiausių estetinės medicinos renginių pasaulyje.
Taip pat ir pasiūlymo iš Kataro – vesti mokymus ir konsultuoti vietinius specialistus. „Toks pripažinimas įrodo, kad dirbant iš širdies ir kalbant ne už prekės ženklus, o už žmogų, tave girdi“, – sako gydytoja.
A. Žibūdaitės dalyvavimas kongrese JAE – ne tik asmeninis įvertinimas, bet ir svarbus žingsnis visai Lietuvos medicinai.
Jis parodė, kad mūsų šalis turi ekspertų, kurių žinios ir patirtis vertinamos tarptautinėje erdvėje. Gydytoja įsitikinusi, kad Lietuva gali būti ne tik žinių vartotoja, bet ir jų kūrėja.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!