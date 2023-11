Lietuvoje pirmą kartą koncertuos oficialus Hanso Zimmerio muzikos projektas

Tai vienintelis oficialus Holivudo maištininku vadinamo muzikos kūrėjo projektas, kurio koncertų programą asmeniškai kuruoja pats Hansas Zimmeris.

Šiandien „The World of Hans Zimmer“ pasidalino naujomis koncertų datomis, tarp kurių – ir Lietuvos sostinė.

2024 metų spalio 26 dieną Vilniuje vyksiančiame naujo turo „A New Dimension“ pasirodyme filmų muzikos magiją kurs bei kultines kompozicijas iš žymiausių Holivudo filmų atliks daugiau kaip 100 muzikantų simfoninis koncertas.

Pasak Hanso Zimmerio, vienas „The World of Hans Zimmer“ tikslų – padėti išsaugoti orkestro kultūrą ir leisti klausytojams iš naujo atrasti unikalius orkestrinės muzikos atspalvius bei naujai pažinti jo muziką.

„Didžiuojamės, galėdami pranešti naujas 2024 metų turo datas Baltijos šalyse, kur šio projekto koncertai vyks pirmą kartą. Yra daugybė istorijų, kurias norėčiau papasakoti, ir mano ilgamečių bendražygių ir draugų, kuriuos norėčiau pristatyti koncertuose“, – teigia kompozitorius.

Kitais metais Vilniuje vyksiančiame išskirtiniame koncerte gyvai skambės simfoninio orkestro atliekama muzika iš garsiausių kino filmų, kuriems muziką sukūrė dviem „Oskarais“ ir keturiais „Grammy“ apdovanotas kompozitorius Hansas Zimmeris.

„The World of Hans Zimmer“ pasirodomuose skamba visame pasaulyje atpažįstami kūriniai iš filmų „Kopa“, „Džeimsas Bondas – Nėra laiko mirti“, „Liūtas karalius“, „Gladiatorius“, „Karibų piratai“, trilogijos „Tamsos riteris“, „Tarp žvaigždžių“, „Paskutinis samurajus“, „Asas Maverikas“ ir kt.

2024 metais vyksiančiuose koncertuose „The World of Hans Zimmer“ pristatys naują muzikos programą, o turo pavadinimas „A New Dimension“ (liet. „Nauja dimensija“) atspindi, kad kompozitorius pasirodymams atrinko ir aranžavo naujus kūrinius iš savo didžiulio sukurtos muzikos lobyno, kurie gyvai atlikti simfoninio orkestro leis klausytojams panerti į naujas potyrių dimensijas.

Nors Hanso Zimmerio muzika yra įkvėpusi daugelį atlikėjų ir skamba koncertuose visame pasaulyje, „The World of Hans Zimmer“ yra vienintelis oficialus šio kompozitoriaus muzikos projektas.

Kaip šio projekto pasirodymų programos kuratorius ir muzikos direktorius Hansas Zimmeris asmeniškai prižiūri jo kokybę.

Pirmasis „The World of Hans Zimmer“ koncertų turas su programa „A Symphonic Celebration“ startavo Vokietijoje 2018 metais ir nuo tada apkeliavo visą pasaulį.

Šį projektą teigiamai įvertino Jungtinės Karalystės visuomeninis transliuotojas BBC, pabrėžęs, kad pavyko sukurti žavingą, dinamišką ir jaudinančią gyvos muzikos patirtį, kokią retai pasitaiko išgirsti.

2024 metais Hanso Zimmerio kūrinių magija vėl pasklis visame pasaulyje pripažinimą pelniusio muzikos projekto „The World of Hans Zimmer“ koncertų ture „A New Dimension“ ir skambės gyvai, atliekant žymiems solistams ir pilnos sudėties simfoniniam orkestrui.

„The World of Hans Zimmer“ surengs per 60 turo „A New Dimension“ pasirodymų didžiausiuose Europos miestuose, tarp jų ir koncertą garsioje Londono „O2“ arenoje.

Išskirtinis „The World of Hans Zimmer – A New Dimension“ pasirodymas Lietuvoje vyks kitų metų spalio 26 dieną „Avia Solutions Group“ arenoje, Vilniuje.

Tai bus pirmasis oficialaus Hanso Zimmerio projekto pasirodymas Lietuvoje.