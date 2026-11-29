Naujienų portalui tv3.lt vaikinas papasakojo, kodėl pakėlė sparnus į Lietuvą, kas mūsų šalyje jį stebina labiausiai bei ką mano apie nuo jo tautiečiu gerokai besiskiriančius lietuvius.
Kultūrinius skirtumus pajuto iškart
Pasak Dexter, į Lietuvą jis atvyko norėdamas padėti gimtojoje šalyje gyvenančiai šeimai.
„Į Lietuvą atvykau, nes norėjau dirbti ir užtikrinti geresnį gyvenimą savo šeimai Filipinuose. Čia gyvenu jau pusantrų metų, esu fabriko darbuotojas Marijampolėje“, – sakė pašnekovas.
Jis neslėpė, kad kultūrinius skirtumus pajuto vos atvykęs. Anot pašnekovo, jį itin nustebino Lietuvoje jį pasitikusi ramybė, kur kas vėsesni orai ir egzotiškai filipiniečiui atrodanti gamta.
„Kai atvykau į Lietuvą, iš karto pastebėjau ramybę – čia nebuvo didelių automobilių spūsčių, o viskas atrodė gerai organizuota ir tvarkinga.
Mane taip pat maloniai nustebino nuostabi Lietuvos gamta ir miškai. Čia visur pilna medžių. Žiemą jie atrodo tarsi negyvi, tačiau atėjus vasarai vėl atgyja. Man tai atrodo beveik magiška.
Taip pat, kadangi nebuvau pratęs prie šalčio, iš pradžių man pasirodė, kad čia nepaprastai šalta. Kai atvykau, lijo, o oras jau buvo gana vėsus. Tai buvo 2025 metų rugpjūtį“, – prisiminė užsienietis.
Išbandymai ir nuomonė apie lietuvius
Būtent stipriai pasikeitęs klimatas ir tapo vienu didžiausių Dexter išbandymu. Vis dėlto jis nepamiršo išskirti ir sudėtingo bendravimo su vietiniais.
„Didžiausias iššūkis man iki šiol yra šaltos lietuviškos žiemos. Ypač todėl, kad mes, filipiniečiai, esame įpratę maudytis kasdien lauke, pavyzdžiui, kiekvieną rytą prieš eidami į darbą.
Kitas sunkumas – bendravimas su vietiniais gyventojais. Kadangi lietuvių ir filipiniečių kalbos labai skiriasi, man sunku susikalbėti su žmonėmis. Kai darbe reikia su kuo nors susikalbėti, dažniausiai tenka bendrauti gestais“, – šyptelėjo jis.
Kalbėdamas apie tai, kokį įspūdį susidarė apie lietuvius, užsienietis sakė pastebėjęs ryškų skirtumą tarp kultūrų.
„Iš pirmo žvilgsnio lietuviai gali pasirodyti griežti ar nelabai prieinami, tačiau kai geriau juos pažįsti, jie tampa labai malonūs.
O filipiniečiai yra nepaprastai draugiški – jie kalbina ir šypsosi visiems, net visiškai nepažįstamiems žmonėms“, – lygino vaikinas.
Kadangi pirmasis įspūdis ne visada būna teisingas, gyvendamas čia jau pusantrų metų Dexter įsitikino, kad lietuviai – tolerantiški ir malonūs žmonės.
„Nors lietuviai iš pradžių gali pasirodyti paniurę ar griežti, ypač darbo aplinkoje, kai tavęs dar nepažįsta, kai geriau susipažįstate, paaiškėja, kad jie yra geri, dosnūs ir paslaugūs žmonės.
Žinoma, pasitaiko ir tokių, kuriems, atrodo, niekaip neįtiksi, tačiau manau, kad tokių žmonių galima sutikti bet kurioje pasaulio šalyje.
Man atrodo, kad lietuviai apskritai mėgsta filipiniečius. Aš asmeniškai nesu patyręs jokios diskriminacijos dėl savo tautybės“, – džiaugėsi pašnekovas.
Nors Filipinų pasiilgsta, ateitį mato Lietuvoje
Prisitaikęs prie vietinių būdo, filipinietis netruko įvertinti ir kitus gyvenimo mūsų šalyje privalumus. Visgi, net ir jaučiant saugumą svetur, artėjant didžiosioms metų šventėms gimtinės ilgesys vis tiek suvirpina širdį.
„Manau, kad Lietuvoje man labiausiai patinka tai, kaip efektyviai veikia valstybės sistema, pavyzdžiui, draudimo sistema. Taip pat labai vertinu čia jaučiamą saugumą.
O labiausiai pasiilgstu artimo ryšio su šeima Filipinuose, ypač dabar, kai artėja Kalėdos.
Labai ilgiuosi šventinės atmosferos, kuri Filipinuose tvyro artėjant didžiosioms metų šventėms. Kalėdinės šviesos, muzika, kalėdines giesmes giedantys žmonės – visa tai sukuria nepaprastai džiugią nuotaiką“, – dėstė jis.
Nepaisant namų ilgesio, vaikinas į savo ateitį Lietuvoje žvelgė optimistiškai ir čia sakė matantis tvirtą pagrindą ateičiai.
„Tiesą sakant, matau galimybių Lietuvoje pasiekti sėkmę ir susikurti gerą gyvenimą. Gyvenimas čia yra saugus ir stabilus.
Tačiau gyventi savo gimtojoje šalyje, kartu su šeima, yra visai kitoks, ypatingas jausmas.
Nepaisant to, gyvenimu Lietuvoje mėgaujuosi. Ypač džiaugiuosi, kad dirbdamas čia galiu finansiškai padėti savo šeimai, likusiai Filipinuose. Esu labai dėkingas už galimybes, kurias Lietuva suteikia mums, filipiniečiams“, – tikino Dexter.
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