Lietuvis Aurimas toliau plaukia per Ramųjį vandenyną: atskleidė didžiausią iššūkį

Valtimi per Ramųjį vandenyną plaukiantis Aurimas Mockus jau įveikė ketvirtį 12-kos tūkstančių kilometrų maršruto. Per paskutines kelias savaites iššūkių ir nuotykių jam tikrai netrūko – teko irkluoti pučiant 27 mazgų vėjui, galynėtis su 6 metrus siekiančiomis bangomis, susidurti su šonine banga ir atsisveikinti su lūžusiu irklu. Šių įvykių užgrūdinto ir neįkainojamą patirtį sukaupusio keliautojo priešaky – antrasis kelionės ketvirtis, kurį jis tikisi įveikti per rekordiškai trumpą laiką.