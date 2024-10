Įsiminkite šį vardą: keliautojas Aurimas Mockus leidosi į istorinį plaukimą valtimi per Ramųjį vandenyną

Nuo San Diego (JAV) iki Brisbano (Australijoje) – 12 tūkstančių kilometrų per Ramųjį vandenyną. Į tokią solo kelionę išsiruošė keliautojas Aurimas Mockus. Startavęs nuo Kalifornijos krantų anksti ryte Lietuvos laiku, jis pradėjo 6-8 mėnesius truksiantį plaukimą valtimi per didžiausią pasaulio vandenyną – vienas, be pagalbos, palydos ir sustojimo krante.