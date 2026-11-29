Šie pinigai vaikams ir jų šeimoms reiškia kur kas daugiau nei skaičius. Vieniems tai – galimybė sulaukti itin svarbios operacijos, kitiems – žengti pirmuosius savarankiškus žingsnius, o dar kitiems – patirti daugiau tokių pat vaikystės džiaugsmų, kokius patiria jų bendraamžiai.
Šiemet šventinis „Išsipildymo akcijos“ koncertas vyko ypatingoje vietoje – Palangoje, vos keli žingsniai nuo jūros. Prie gerumo šventės prisijungė ir Palangos miesto savivaldybė, o išskirtiniu koncerto akcentu tapo Jūratės ir Kastyčio skvere įrengta žiedo formos ledo čiuožykla „Palangos ledas“.
Čia žiūrovus pasitiko Mindaugas Stasiulis, o Renata Šakalytė-Jakovleva su žiūrovais sveikinosi iš meduolių nameliu pavirtusio Palangos kurorto muziejaus. Beje, būtent čia žiūrovus nustebino ir dar vienas vedėjas – prie Renatos prisijungęs kunigas Ričardas Doveika!
Paramos koncerte žiūrovai išvydo daugybę pažįstamų veidų: nuo Marijaus Mikutavičiaus ir Merūno Vitulskio, iki Katažinos Zvonkuvienės ir Viktorijos Arlauskienės, Tado Juodsnio ir Iglės Bernotaitytės bei daugelio kitų.
Susitiko akcijos praeitis ir dabartis
Vis dėlto svarbiausiais šio vakaro herojais tapo vaikai. Šiemet „Išsipildymo akcija“ kvietė ne tik išgirsti naujas, jautrias istorijas, bet ir atsigręžti į tas, prie kurių laimingesnės pabaigos jau prisidėjo
visa Lietuva. O ypatingo jaudulio šių metų koncertui suteikė ankstesnių ir šių metų akcijos herojų susitikimai.
Lietuvos žmonių pagalba šiemet reikalinga vos šešerių, tačiau jau be galo išmintingam Jonui, kuris ruošiasi itin sudėtingai stuburo operacijai Lenkijoje. Šventinio koncerto žiūrovai išvydo ir jautrų berniuko susitikimą su ankstesnių metų akcijos herojumi Saturnu, ištarusiu Jonui ne vieną padrąsinantį žodį.
Vilties šių metų herojei, porcelianine mergaite vadinamai Airinei, siekė įkvėpti ir Emilis – ankstesnių metų akcijos herojus, puikiai žinantis, ką reiškia patirti netikėtus kaulų lūžius.
Nepasiduoti įkvepia ir Dominykos istorija – beveik dvejus metus sąmonės neatgavusi mergina šiandien jau svajoja atidaryti nuosavą kepyklėlę. Apie nepaprastą merginos pažangą šventinio koncerto metu papasakojo ir jos sesuo.
Lietuvos žmonių pagalbos reikia ir vos metukų sulaukusiam Alanui, kuriam diagnozuotas piktybinis navikas, bei trimetei Radvilei. Nors gimusi mergaitė negalėjo savarankiškai nei kvėpuoti, nei valgyti, nei judėti, šiandien ji jau važiuoja specialiai jai pritaikytu dviračiu.
O Melitos ir Arono istorijos priminė, kad mūsų visų gerumas gali pakeisti ne vieno, o daugybės vaikų gyvenimus. Šiemet akcija taip pat siekia medikams nupirkti modernių chirurginių instrumentų, reikalingų sudėtingoms kaulų operacijoms atlikti.
Per 24 „Išsipildymo akcijos“ metus drauge padėjome jau pusei tūkstančio sunkiai sergančių vaikų, prisidėjome prie daugiau nei 12 tūkstančių globojamų vaikų gyvenimo kokybės gerinimo ir parūpinome ne vieną dešimtį medikams reikalingų įrenginių.
Ankstesnių metų akcijos herojų istorijos – bene geriausias priminimas, kiek daug gali reikšti kadaise paaukoti keli eurai. Tai, kas anuomet atrodė kaip sunkiai pasiekiama svajonė, kai kuriems vaikams šiandien jau yra jų kasdienybės dalis.
O tokių istorijų drauge galime sukurti ir dar daugiau.
Gerumo šventė dar nesibaigė
Nors šventinis koncertas jau baigėsi, „Išsipildymo akcijos“ misija tęsiasi. Visi, kurie šeštadienio vakarą nespėjo prisidėti prie mažųjų herojų svajonių išsipildymo, vis dar gali tai padaryti: www.issipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ – pirmasis ir didžiausias paramos projektas vaikams. Jo herojais kasmet tampa sunkiomis arba retomis ligomis sergantys vaikai, kuriems reikalingoms gydymo procedūroms ir reabilitacijos priemonėms nepakanka valstybės skiriamų lėšų. Surinktos lėšos taip pat skiriamos medicininei įrangai, padedančiai spręsti daugybės vaikų sveikatos problemas, įsigyti.
Prisidėti prie „Išsipildymo akcijos“ gali kiekvienas:
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais: 1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Norintiems paaukoti daugiau: issipildymoakcija.lt
„Išsipildymo akcija“ bendradarbiauja su telekomunikacijų operatoriumi TCG, operatoriais Bitė, Tele2 ir Telia, internetine mokėjimų platforma „Perlas Go“.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
„Išsipildymo akcijos“ skaidrumu rūpinasi audito įmonė „Grant Thornton Baltic“.
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