Leo ir Bružo kelionės grįžta į TV ekranus: dėl ko džiaugsmo ašaras lieja vienas, o nepatogiai jaučiasi kitas?

Itin didelio populiarumo sulaukęs TV3 kelionių šou „Metam monetą“ pradės jau trečiąjį sezoną!

Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) (24 nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) +20 Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.) Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.)

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kelionių šou „Metam monetą“ akimirka (Tomas Petrovskis / tomasfoto.lt nuotr.)

Laidos herojai ir vėl leisis į nepamirštamus nuotykius, kuriuose netrūks nei linksmybių, nei kvapą gniaužiančių patirčių ir naujų, dar neregėtų krypčių.

Žiūrovų širdis užkariavęs projektas „Metam monetą“ sugrįžta!

Per pastaruosius du sezonus keliautojai Leonardas ir Audrius aplankė daugybę įspūdingų ir skirtingų pasaulio vietų – laidos vedėjai pažino Juodkalnijos grožį, Sakartvelo svetingumą, Bulgarijos kitoniškumą bei Tuniso slėpinius.

Tiesa, tai – ne vienintelės akį traukiančios vietovės, kuriose pabuvojo draugai. Leo ir Bružas keliavo po Barseloną, Kretą, Siciliją, Hurgadą, Madeirą, Peloponesą, Antaliją, Tenerifę, Šarm El Šeichą ir kitus kraštus.

REKLAMA

REKLAMA

O štai trečiasis sezonas tiek laidos vedėjus, tiek žiūrovus stebins naujomis, neeilinėmis kryptimis.

Leo ir Bružas lankysis Bukarešte, Marbėjoje, Luksore, Bodrume, Stambule, Sardinijoje ir kituose neeiliniuose pasaulio kampeliuose.

REKLAMA

„Sėdėdamas ant suolelio, aš verkiau, juokiausi, didelėmis akimis žiūrėjau į pasaulį ir mąsčiau, kad jis – didelis ir platus, todėl pažinti norisi kiekvieną kertelę. Tikiuosi, kad mesime monetą skirtinguose pasaulio kampeliuose dar daug metų. Tai, ką Leo kartu su manimi išdarinėja kelionėse, verta trilerio. Kartais – komedijos. O kartais – romantinės dramos scenarijaus. Tad mėgaukitės kartu su mumis“, – kelionėms kviečia A. Bružas.

Su kiekvienu aplankomu pasaulio miestu laidos vedėjai susipažįsta dviem skirtingais būdas.

Atvykę į naują vietą, jie kaskart meta monetą. Pastaroji nulemia, kuris savaitgalį naujame mieste leis turėdamas neribotą biudžetą ir mėgausis kvapą gniaužiančia prabanga, o kuriam teks gerokai pasispausti ir prasisukti vos su 100 eurų. Jų turės pakakti viskam – nakvynei, maistui, transportui ir pramogoms.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau du laidos sezonai įrodė, kad net ir neatspėjus, kas iškris, pažinti naują šalį nepaprastai įdomu gali būti ir su tokiu ribotu biudžetu!

Tiek Leo, tiek Bružas ne kartą buvo vargingiau keliaujančiojo rolėje, tad abiem yra tekę miegoti ir vietinio žvejo trobelėje, ir kartu su septyniais svetimais kambariokais, ir palapinėje, ir ne itin jaukiuose hosteliuose, kuriuose knibždėte knibžda tarakonų.

Tačiau ribotas biudžetas dar niekuomet nesutrukdė pažinti šalies.

Iškritusios monetos neatspėjusio vedėjo kelionėje – daug ekspromto ir netikėtumų, kurie padeda susikurti tik dar įsimintinesniems nuotykiams.

„Per dvejus metus man daugiau teko pabūti turtuoliu. Visgi, keliauti su ribotu biudžetu, kliaujantis intuicija, vietinių patarimais bei geranoriškumu, man yra daug smagesnis nuotykis! Mėgautis prabanga, žinoma, yra gera. Tačiau, tiesą sakant, prabangoje dažnai jaučiuosi kiek nepatogiai. Man tikrasis šalies pažinimas įvyksta tuomet, kai įsilieji į vietinių gyvenimą ir realijas, kai už kiekvieno posūkio tavęs laukia netikėtumai“, – pasakoja L. Pobedonoscevas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Su 100 eurų kišenėje keliautojai yra išvydę Saharos ir Sinajaus dykumas, stovėjo Etnos ugnikalnio viršuje, pažino vietas, kuriose buvo filmuojami tokie legendiniai filmai kaip „Krikštatėvis“ ar „Žvaigždžių karai“ ir net mokėsi šokti flamenką.

Taip pat jie yra užsiėmę ir ekstremaliomis pramogomis – kaip, pavyzdžiui, skrydis 170 metrų aukštyje kabant ant lyno ar raftingas.

O kol mažesnį biudžetą turintis keliautojas sukosi kaip išmano, turtuolio visuomet laukė neregėta prabanga ir neeilinės patirtys.

Laimingasis keliautojas yra nakvojęs viloje, kurios kaina siekia net 15 tūkstančių eurų... parai!

Turtuolis visada apsistodavo populiariausiuose lankomų miestų 5 žvaigždučių viešbučiuose. Jam yra tekę vairuoti senovinius ir kolekcinius „Cadillac“ automobilius, skrieti Tenerifės keliais su naujutėlaičiu „Mustang“ automobiliu, o be viso to, jis yra išbandęs ir nepamirštamas, daug kainuojančias pramogas: skrydį sraigtasparniu, oro balionu, prabangias vyno degustacijas, pasiplaukiojimą jachtomis, beribius SPA malonumus, maistą prabangiausiuose „Michelin“ žvaigždute įvertintuose restoranuose, skrydį parasparniu bei šuolį lynu 130 kilometrų per valandą greičiu!

REKLAMA

Atrodo, kad per du sezonus patirta tiek, kad sunku įsivaizduoti, ką dar būtų galima pamatyti bei nuveikti. Tačiau, pasak A. Bružo, naujasis sezonas žada būti dar spalvingesnis ir įdomesnis!

„Per dvejus metus abu su Leo susikrovėme po didžiulį bagažą geriausių įspūdžių. Tačiau trečiasis sezonas neabejotinai bus dar įdomesnis, nes pažinsime visiškai naujas pasaulio vietas ir kryptis, kuriose dar nebuvome. Žiūrovų ir mūsų pačių laukia nuotykiai Bukarešte, Marbeljoje, Bodrume, Sardinijoje, Luksore ir kituose kraštuose. Naujasis sezonas bus labai įvairus ir kontrastingas. Mūsų visų lauks nesibaigiantis ir nesuvaidintas rokenrolas“, – intriguoja A. Bružas.

REKLAMA

Audriui antrindamas Leo priduria, kad trečiasis sezonas bei jo kryptys yra labai netikėtos ir jam pačiam. Todėl kiekvienos kelionės jis laukia su dideliu nekantrumu.

„Trečiajame sezone mūsų laukia tokie skirtingi miestai! Galiu išduoti, kad patys esame apstulbę ir maloniai nustebinti. Ispanijos pietuose esančios Marbeljos prabanga ir nepriekaištingas kiekvienos gatvelės grožis tiesiog atims kvapą, o didžiausias pasaulyje muziejus po atviru dangumi – Egipto miestas prie Nilo upės Luksoras – yra privalomas aplankyti kiekvienam. O kad Rumunijos sostinė Bukareštas yra toks įspūdingas ir gražus miestas, neįsivaizdavome nė vienas! Abu su Bružu žiūrovams pažadame viena – jie negalės atplėšti akių nuo televizijos ekranų, nes patirs, išgyvens ir pažins pasaulį kartu su mumis“, – pasakoja L. Pobedonoscevas.

Trečiasis kelionių šou „Metam monetą“ sezonas – jau greitai per TV3!