TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Lenkų realybės šou dalyvio pasirinkimas kampanijai virto skandalu: aiškinasi net ministerija

2025-11-14 19:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 19:25

Lenkijoje kilo triukšmas po to, kai Damianas Zduńczykas, visiems geriau žinomas kaip Stifler iš realybės šou „Warsaw Shore“, paskelbtas naujos kampanijos prieš patyčias internete veidu. Projektas „Tinklai vaikams: stop kibernetinėms patyčioms“ skirtas vaikų ir paauglių saugumui internete, o jį finansuoja Švietimo ministerija.

Damian Zdunczyk (nuotr. socialinių tinklų)

Tačiau pati ministerija jau spėjo atsiriboti nuo ambasadorių pasirinkimo, rašo onet.pl.

2

Tačiau pati ministerija jau spėjo atsiriboti nuo ambasadorių pasirinkimo, rašo onet.pl.

Kampanijos tikslas – padėti vaikams

Stifler Lenkijoje išgarsėjo savo skandalingais pasirodymais televizijoje, kur buvo žinomas dėl provokuojančio elgesio, vulgarumų ir nuogo kūno demonstravimo. Socialiniuose tinkluose jis prisistato slapyvardžiu „Stifler16cm“, o didžiulis tatuiruotas penis ant jo šlaunies tapo nuolatiniu žiniasklaidos aptarinėjimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kampanija startavo spalio 29 dieną Varšuvoje, o jos tikslas – padėti vaikams ir paaugliams atpažinti patyčias internete, suprasti jų pasekmes ir žinoti, į ką kreiptis pagalbos. Tai reagavimas į nerimą keliančius valstybinio instituto NASK duomenis: net 56 proc. Lenkijos paauglių yra patyrę patyčias internete, tačiau daugiau nei pusė apie tai niekam nepasako.

Instituto specialistai atkreipia dėmesį, kad dauguma tėvų klaidingai mano, jog jų vaikai ateis pas juos pagalbos.

Pasirinkimą aiškina fondas

Kampaniją vykdanti organizacija „Fundacja Chaber Polski“ tikina, kad sprendimas pasirinkti Stiflerį buvo sąmoningas ir apgalvotas. Projekto koordinatorė Małgorzata Janus „Gazetai Wyborcza“ sakė, kad jie žino apie jo skandalų kupiną praeitį, tačiau būtent tai turėjo tapti kampanijos stiprybe, o ne silpnybe.

„Norėjome parodyti, kad kiekvienas žmogus turi teisę keistis, o atsakomybės kelias prasideda nuo to, kad pripažįsti savo klaidas, – aiškino ji. – Mums buvo svarbu, kad jaunimas išgirstų ir tikrų istorijų, ne tik idealius pavyzdžius, kurie jaunimui dažnai neatitinka realybės.“

Janus pabrėžė, kad Stifler kampanijoje nedalyvauja kaip moralinis autoritetas, o kaip žmogus, kuris gali kalbėti atvirai ir pripažinti savo klaidas.

Ministerija atsiriboja

Nepaisant to, kad kampaniją finansuoja ministerija, Lenkijos Švietimo ministerijos atstovai žiniasklaidai paaiškino, jog ambasadorius rinko ne jie, o projekto vykdytojai.

Ministerija teigė: „Resortas nedalyvavo pasirenkant kampanijos veidus. Už tai atsakinga įgyvendinanti organizacija.“

Tai reiškia, kad ministerija pritarė projektui, bet atsakomybę už įvaizdžio sprendimus paliko fondui.

Kampanijoje dalyvauja ir kiti influenceriai

Be Stiflerio, kampanijoje pasirodo ir kiti Lenkijos socialinių tinklų veidai – Maffashion bei Dominika Tajner. Organizatoriai tikisi, kad skirtingi ambasadoriai padės pasiekti kuo platesnę jaunimo auditoriją ir paskatins jaunuolius kalbėti apie patyčias internete.

