Lenkų realybės šou dalyvio pasirinkimas kampanijai virto skandalu: aiškinasi net ministerija

Kampanijos tikslas – padėti vaikams
Stifler Lenkijoje išgarsėjo savo skandalingais pasirodymais televizijoje, kur buvo žinomas dėl provokuojančio elgesio, vulgarumų ir nuogo kūno demonstravimo. Socialiniuose tinkluose jis prisistato slapyvardžiu „Stifler16cm“, o didžiulis tatuiruotas penis ant jo šlaunies tapo nuolatiniu žiniasklaidos aptarinėjimu.
Kampanija startavo spalio 29 dieną Varšuvoje, o jos tikslas – padėti vaikams ir paaugliams atpažinti patyčias internete, suprasti jų pasekmes ir žinoti, į ką kreiptis pagalbos. Tai reagavimas į nerimą keliančius valstybinio instituto NASK duomenis: net 56 proc. Lenkijos paauglių yra patyrę patyčias internete, tačiau daugiau nei pusė apie tai niekam nepasako.
Instituto specialistai atkreipia dėmesį, kad dauguma tėvų klaidingai mano, jog jų vaikai ateis pas juos pagalbos.
Pasirinkimą aiškina fondas
Kampaniją vykdanti organizacija „Fundacja Chaber Polski“ tikina, kad sprendimas pasirinkti Stiflerį buvo sąmoningas ir apgalvotas. Projekto koordinatorė Małgorzata Janus „Gazetai Wyborcza“ sakė, kad jie žino apie jo skandalų kupiną praeitį, tačiau būtent tai turėjo tapti kampanijos stiprybe, o ne silpnybe.
„Norėjome parodyti, kad kiekvienas žmogus turi teisę keistis, o atsakomybės kelias prasideda nuo to, kad pripažįsti savo klaidas, – aiškino ji. – Mums buvo svarbu, kad jaunimas išgirstų ir tikrų istorijų, ne tik idealius pavyzdžius, kurie jaunimui dažnai neatitinka realybės.“
Janus pabrėžė, kad Stifler kampanijoje nedalyvauja kaip moralinis autoritetas, o kaip žmogus, kuris gali kalbėti atvirai ir pripažinti savo klaidas.
Ministerija atsiriboja
Nepaisant to, kad kampaniją finansuoja ministerija, Lenkijos Švietimo ministerijos atstovai žiniasklaidai paaiškino, jog ambasadorius rinko ne jie, o projekto vykdytojai.
Ministerija teigė: „Resortas nedalyvavo pasirenkant kampanijos veidus. Už tai atsakinga įgyvendinanti organizacija.“
Tai reiškia, kad ministerija pritarė projektui, bet atsakomybę už įvaizdžio sprendimus paliko fondui.
Kampanijoje dalyvauja ir kiti influenceriai
Be Stiflerio, kampanijoje pasirodo ir kiti Lenkijos socialinių tinklų veidai – Maffashion bei Dominika Tajner. Organizatoriai tikisi, kad skirtingi ambasadoriai padės pasiekti kuo platesnę jaunimo auditoriją ir paskatins jaunuolius kalbėti apie patyčias internete.
