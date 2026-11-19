Kaip rašo „Unilad“, šeštadienį Los Andželo „Peacock“ teatre vykusioje ceremonijoje legendinis grupės „Genesis“ muzikantas į sceną žengė pasiremdamas dviem lazdomis. Tą vakarą atlikėjas buvo įtrauktas į Rokenrolo šlovės muziejų kaip solo atlikėjas. Jį pristatė grupės „Blink-182“ būgnininkas Travisas Barkeris.
Tai jau antrasis toks P. Collinso įvertinimas – 2010 metais jis į Rokenrolo šlovės muziejų buvo įtrauktas kaip grupės „Genesis“ narys.
Atsiimdamas apdovanojimą muzikantas kreipėsi į susirinkusiuosius ir patikino, kad jo sveikatos būklė gerėja.
„Labai jums ačiū. Tikrai nesu tokios prastos būklės, kaip gali atrodyti. Jaučiuosi daug geriau“, – sakė atlikėjas, pakeldamas savo lazdas.
Prabilo apie sunkią kovą dėl gyvybės
Pastaraisiais metais P. Collinsą kamavo rimtos sveikatos problemos, dėl kurių jam teko atsisakyti koncertinės veiklos. Vis dėlto atlikėjas užsiminė, kad su muzika atsisveikinti dar neketina.
„Turiu pasakyti, kad sklando daugybė gandų apie tai, ar dar dainuosiu, ar rengsiu koncertinį turą, ar išleisiu albumą. Tačiau jūs dar apie mane išgirsite. Galiu tai pažadėti“, – kalbėjo jis.
Po ceremonijos, bendraudamas su žurnalistais užkulisiuose, muzikantas atvirai papasakojo apie sveikatos išbandymus, kurie vos nekainavo jam gyvybės.
Pasak atlikėjo, jam net penkis kartus buvo pakeistas kairiojo kelio sąnarys, o ilgai gulint ligoninėje pradėjo trikti inkstų ir kepenų veikla.
„Viskas pradėjo eiti blogyn. Vienu metu net nemaniau, kad išgyvensiu, ką jau kalbėti apie galimybę vėl leistis į koncertinį turą“, – prisiminė P. Collinsas.
Šie žodžiai nuskambėjo praėjus mažiau nei metams po to, kai sausį muzikantas interviu BBC atskleidė, kad dėl sunkios sveikatos būklės jam reikalinga visą parą dirbančios slaugytojos pagalba.
Tuomet jis pasakojo, kad gydantis ligoninėje dėl inkstų problemų užsikrėtė COVID-19 infekcija, kuri dar labiau apsunkino jo sveikatos būklę.
Vis dėlto dabar muzikantas teigia besijaučiantis geriau ir netgi save vadina sveiku žmogumi.
Užsiminė apie sugrįžimą į muziką
Nors P. Collinsas pripažino, kad jo, kaip būgnininko, karjera greičiausiai jau baigėsi, muzikos kurti jis vis dar trokšta.
Atlikėjas atskleidė vis dažniau pagalvojantis apie sugrįžimą į savo namuose Šveicarijoje įrengtą įrašų studiją.
„Kelerius metus specialiai rinkdavausi ilgesnį kelią, kad tik nereikėtų praeiti pro studiją. Tačiau dabar jaučiu, kad ji mane vėl traukia“, – pasakojo muzikantas.
Jis pridūrė norintis susitikti su ilgamečiais savo grupės muzikantais ir kartu išbandyti naujas kūrybines idėjas.
„Turiu puikių draugų, nuostabių muzikantų, kurie grojo mano grupėje. Norėčiau nueiti į studiją, tiesiog gerai praleisti laiką ir parašyti muzikos, kuri, tikiuosi, būtų pakankamai gera, kad žmonės norėtų jos klausytis ir ja mėgautis. Taigi viskas dar tik vyksta“, – sakė jis.
Jautrūs žodžiai šeimai
Ceremonijos metu P. Collinsą iš žiūrovų salės palaikė ir jo dukra, aktorė Lily Collins.
Sakydamas padėkos kalbą „Grammy“ ir „Oskaro“ apdovanojimų laureatas nepamiršo padėkoti trims buvusioms žmonoms.
„Nes jos mylėjo mane visus tuos metus, bet dar svarbiau – padovanojo man penkis nuostabius vaikus“, – jautriai kalbėjo atlikėjas.
Muzikantas taip pat prisiminė savo karjeros pradžią ir prisipažino, kad vaikystėje nė nesvajojo tapti pasaulinio garso dainininku.
„Užaugau norėdamas tik groti būgnais. Tai buvo viskas, ko troškau. Nuo penkerių metų tai ir dariau. Visa kita buvo labai laimingas atsitiktinumas. Kai atsigręžiu atgal, negaliu patikėti, kaip susiklostė mano gyvenimas. Turiu tiek daug žmonių, kuriems noriu padėkoti“, – sakė jis.
2026 metais į Rokenrolo šlovės muziejų taip pat buvo įtraukti Billy Idolas, Sade, „Iron Maiden“, „Wu-Tang Clan“, „Joy Division/New Order“, Lutheris Vandrossas, Fela Kuti ir „Oasis“.
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