Tirpsta ar dilgčioja rankos? Štai ką tai gali išduoti apie jūsų sveikatą

Kaip nurodo LSMU Kauno ligoninės specialistai, į šiuos pojūčius nereikėtų numoti ranka.
„Tirpsta rankos? Svarbu išsiaiškinti, kodėl.
Rankų tirpimą gali sukelti įvairios priežastys – nuo laikino nervo užspaudimo iki riešo kanalo sindromo ar kitų nervų pažeidimų. Svarbu atkreipti dėmesį, kurie pirštai tirpsta, kaip dažnai tai kartojasi ir ar neatsiranda rankos silpnumas.
Plačiau įraše apie tai, kokios gali būti rankų tirpimo priežastys, ką svarbu stebėti ir kada reikėtų kreiptis į gydytoją“, – „Facebook“ skelbė LSMU Kauno ligoninė.
Galimos rankų ir pirštų tirpimo priežastys
Siekiant geriau suprasti, ką gali signalizuoti rankų tirpimas, specialistai dalijasi išsamiu gidu, padedančiu suprasti galimas tirpimo priežastis bei sužinoti, kada jau laikas kreiptis į medikus.
„Tirpsta rankos? Kaltas nepatogus miegas ar problemos rimtesnės?
Kaip atskirti laikiną tirpimą nuo rimtesnių problemų?
Ranką „užgulėjus“, dilgčiojimas paprastai praeina pakeitus padėtį.
Tačiau atkreipkite dėmesį, jei tirpimas:
- Kartojasi, ypač naktimis;
- Nepraeina ar stiprėja;
- Yra lydimas skausmo, silpnesnio suėmimo ar daiktų kritimo iš rankų.
Atkreipkite dėmesį, kurie pirštai tirpsta:
Nykštys, smilius ir didysis pirštas
Jei šie pirštai dažnai tirpsta, ypač naktį, viena iš galimų priežasčių – riešo kanalo sindromas, atsirandantis dėl riešo srityje spaudžiamo nervo.
Riešo kanalo sindromas: gydymas ir operacija
Lengvesniais atvejais gali padėti naktį dėvimas riešo įtvaras. Jei simptomai nepraeina, stiprėja ar nustatomas nervo pažeidimas, gali būti rekomenduojama operacija.
Operacijos metu atliekamas nedidelis pjūvis delno srityje, kad būtų sumažintas nervų spaudimas. Procedūra paprastai trunka apie 20 minučių, o namo dažniausiai vykstama tą pačią dieną.
Atkreipkite dėmesį, kure pirštai tirpsta:
Mažylis ir dalis bevardžio piršto
Toks tirpimo pasiskirstymas gali būti susijęs su alkūninio nervo spaudimu, pavyzdžiui, ilgai remiantis alkūne.
Ar problema tikrai tik rankose?
Rankų tirpimas kartais susijęs ir su kaklo srities nervų dirginimu ar pažeidimu. Tuomet gali varginti kaklo skausmas, o nemalonūs pojūčiai plisti per petį ar ranką.
Tirpimą taip pat gali sukelti periferinių nervų pažeidimai, pavyzdžiui, susiję su cukriniu diabetu. Todėl svarbu vertinti ne vien tirpstančius pirštus, bet ir kitus simptomus.
Ką galite padaryti jau šiandien?
Stebėkite, kada tirpsta pirštai. Užsirašykite, kurie pirštai tirpsta, kiek trunka pojūtis ir kada jis atsiranda – naktį, dirbant ar atliekant pasikartojančius judesius.
Keiskite padėtį. Venkite ilgai laikyti sulenktus riešus ar alkūnes, nespauskite alkūnių į kietą paviršių. Darykite pertraukas nuo pasikartojančių judesių.
Įvertinkite, ar nepakito rankos funkcija. Ar sunkiau suimti daiktus, užsegti sagas, o gal jie dažniau iškrinta iš rankų? Tai gali būti ženklas, kad sutrikusi ne tik jutimo, bet ir raumenų funkcija.
Pasikartojantis rankų tirpimas – priežastis pasikonsultuoti su gydytoju. Gydytojas įvertins simptomus ir prireikus nukreips neurologo ar chirurgo konsultacijai“, – rašoma LSMU Kauno ligoninės pasidalintuose vizualuose su aktualia informacija.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt