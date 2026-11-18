Cholesterolis yra organizmui reikalinga riebalinė medžiaga, padedanti gaminti hormonus ir formuoti ląstelių membranas. Tačiau kai jo kiekis tampa per didelis, gali kilti rimtų sveikatos problemų, įskaitant širdies priepuolį ir insultą. Padidėjęs lipidų kiekis kraujyje vadinamas hiperlipidemija, rašoma mirror.co.uk.
Klivlando klinikos specialistai aiškina, kad kraujyje esantys lipidai kartu su kitomis medžiagomis gali kauptis arterijose ir formuoti aterosklerozines plokšteles, arba riebalų sankaupas. Laikui bėgant jos didėja ir susiaurina kraujagysles, todėl kraujui tampa sunkiau jomis tekėti.
Kai kuriais atvejais šios sankaupos gali staiga plyšti ir sukelti kraujo krešulio susidarymą. Pasak Mayo klinikos, toks krešulys gali užkimšti kraujagyslę ir sukelti širdies priepuolį arba insultą.
Pagrindiniai padidėjusio cholesterolio rizikos veiksniai dažniausiai yra netinkama mityba, nutukimas, fizinio aktyvumo trūkumas, rūkymas ir nesaikingas alkoholio vartojimas.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Aukštas cholesterolis dažniausiai nesukelia jokių simptomų
Aukštas cholesterolio kiekis dažnai vadinamas tyliuoju žudiku, nes žmogus paprastai nejaučia jokių akivaizdžių simptomų. Dauguma apie šią būklę sužino tik atlikę įprastą kraujo tyrimą.
Kardiologė dr. Elizabeth Klodas pasidalijo trimis mitybos rekomendacijomis, kurios gali padėti sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje. Visus šiuos produktus sieja viena savybė – juose gausu skaidulų.
„Kaip kardiologė, savo pacientams visada sakau, kad sumažinus MTL (mažo tankio lipoproteinų), dar vadinamo bloguoju cholesteroliu, kiekį galima padėti išvengti širdies ir kraujagyslių ligų“, – teigė ji.
Pasak specialistės, daugelyje maisto produktų yra tirpiųjų skaidulų. Jos virškinimo sistemoje prisijungia prie cholesterolio ir padeda pašalinti jį iš organizmo dar prieš patenkant į kraujotaką.
1. Avižos
Vienas pirmųjų produktų, kuriuos kardiologė rekomenduoja įtraukti į kasdienę mitybą, yra avižos.
„Avižų visada turiu savo virtuvėje ir paprastai per dieną suvalgau pusę puodelio“, – pasakojo ji.
Avižose ne tik gausu skaidulų, bet ir antioksidantų. Kai kurios iš šių medžiagų gali padėti pagerinti kraujagyslių funkciją ir sumažinti kraujospūdį.
2. Avinžirniai
Kitas produktas, kurį dr. Elizabeth Klodas rekomenduoja dėl didelio skaidulų kiekio, yra avinžirniai. Juose taip pat gausu kalio ir magnio – mineralų, kurie svarbūs kraujospūdžio kontrolei.
„Viename puodelyje avinžirnių yra beveik 15 gramų baltymų, 12 gramų skaidulų ir ketvirtadalis rekomenduojamos paros geležies normos“, – atkreipė dėmesį kardiologė.
3. Migdolai
Žmonėms, mėgstantiems užkandžiauti dienos metu, specialistė taip pat rekomenduoja migdolus. Šiuose riešutuose yra skaidulų, baltymų ir vitamino E, todėl jie gali būti naudinga subalansuotos mitybos dalis.
Svarbu ne tik tai, ką valgote, bet ir ką pakeičiate savo gyvensenoje. Didžiosios Britanijos širdies fondas pabrėžia, kad padidėjus cholesterolio kiekiui svarbiausia sumažinti sočiųjų riebalų vartojimą. Daug jų yra riebioje ir perdirbtoje mėsoje, pyraguose, kepiniuose, svieste, grietinėlėje ir kokosų aliejuje.
Fondo specialistai pataria sočiuosius riebalus keisti nesočiaisiais. Pavyzdžiui, vietoj sviesto, kuriame gausu sočiųjų riebalų, galima rinktis augalinio aliejaus pagrindu pagamintus tepiuosius riebalus, tokius kaip saulėgrąžų ar rapsų aliejaus produktai.
Taip pat rekomenduojama įprastą maltą mėsą keisti liesesne, o vietoj raudonos ar perdirbtos mėsos dažniau rinktis žuvį, kalakutieną arba vištieną be odelės. Dar viena alternatyva – augalinės kilmės baltymų šaltiniai, tokie kaip lęšiai, sojos produktai ar mėsos pakaitalai.
Tokie nesudėtingi mitybos pokyčiai gali padėti kontroliuoti cholesterolio kiekį kraujyje ir prisidėti prie geresnės širdies bei kraujagyslių sveikatos. Vis dėlto, jei cholesterolio kiekis yra labai padidėjęs arba gydytojas jau paskyrė vaistus, mitybos pokyčiai neturėtų pakeisti paskirto gydymo.
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