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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šis 7 minučių tyrimas gali atskleisti tylią grėsmę: gydytoja įspėja

2026-11-06 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 16:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeimos gydytoja ragina žmones pasitikrinti cholesterolio kiekį kraujyje. Tam gali pakakti vos septynių minučių – paprastas tyrimas padeda pastebėti padidėjusį širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnį.

Šeimos gydytoja ragina žmones pasitikrinti cholesterolio kiekį kraujyje. Tam gali pakakti vos septynių minučių – paprastas tyrimas padeda pastebėti padidėjusį širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnį.

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Širdies ir kraujagyslių ligos kasmet nusineša daugybę gyvybių. Vienas svarbių jų rizikos veiksnių – padidėjęs cholesterolio kiekis, kuris ilgą laiką gali nesukelti jokių pastebimų simptomų, rašoma express.co.uk.

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Cholesterolio tyrimas trunka vos kelias minutes

Šeimos gydytoja Asiya Maula ragina žmones neatidėlioti cholesterolio patikros. Pasak jos, kai kur galima atlikti piršto dūrio tyrimą, kuris cholesterolio kiekį padeda nustatyti greičiau nei per septynias minutes.

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Gydytoja pabrėžia, kad vien cholesterolio rodiklio nepakanka norint įvertinti visą žmogaus širdies ir kraujagyslių būklę.

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„Cholesterolis yra svarbi dėlionės dalis, tačiau jis neatskleidžia visko apie žmogaus širdies ir kraujagyslių sveikatą. Taip pat turime įvertinti kraujospūdį, šeimos ligų istoriją, gyvenimo būdą ir kitas sveikatos problemas“, – teigė ji.

Pasak gydytojos, net du žmonės, kurių cholesterolio kiekis vienodas, gali turėti visiškai skirtingą širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Todėl tyrimas gali būti pirmas žingsnis siekiant geriau suprasti savo sveikatos būklę ir nuspręsti, ar reikalingi papildomi tyrimai.

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Padidėjęs cholesterolis dažnai nesukelia simptomų

Šeimos gydytoja atkreipė dėmesį, kad didelis cholesterolio kiekis paprastai neturi aiškiai pastebimų simptomų. Dėl šios priežasties jis neretai vadinamas tyliuoju rizikos veiksniu – organizme gali kauptis daugelį metų, žmogui nejaučiant jokių pokyčių.

2025 metų sausį – 2026 metų vasarį „Barts Health NHS Trust“ vadovaujamo tyrimo metu buvo atlikta daugiau nei 1200 patikrų. Nustatyta, kad maždaug kas penktam patikrintam žmogui per artimiausius dešimt metų grėsė didelė infarkto arba insulto rizika.

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Cholesterolio kiekį gali veikti ne tik mityba

Cholesterolio kiekį kraujyje gali lemti mityba ir gyvenimo būdas, tačiau svarbų vaidmenį atlieka ir genetika bei kitos sveikatos problemos. Pavyzdžiui, paveldima šeiminė hipercholesterolemija gali lemti ypač didelį cholesterolio kiekį ir padidinti širdies bei kraujagyslių ligų riziką.

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Jeigu tyrimas parodo padidėjusį cholesterolio kiekį, vaistininkai gali suteikti pirminę konsultaciją, o prireikus nukreipti pas šeimos gydytoją papildomiems tyrimams ar gydymui.

„Jeigu cholesterolio kiekis padidėjęs, verta išsiaiškinti, kas galėjo tai lemti ir ar nereikėtų patikrinti kitų sveikatos rodiklių“, – patarė A. Maula.

Kai kuriems žmonėms gali pakakti pakeisti mitybos įpročius ir gyvenimo būdą, kitiems gali prireikti vaistų. Gydytoja pabrėžia, kad tinkamiausią sprendimą reikėtų priimti įvertinus bendrą žmogaus sveikatos būklę ir individualią riziką.

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