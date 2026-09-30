Legendinio Klarko laidotuvėse – išpildytas paskutinis jo noras: išgirskite

Trečiadienį Urna iš „Tylos namų“ buvo išnešama 14 val., o G. Kirkila-Klarkas amžinojo poilsio atgulė Panemunės kapinėse.
Dukros kalba sujaudino visus
Laidotuvių metu itin jautrią kalbą, palietusią daugelio širdis, sakė atlikėjo dukra Jurga.
Ji atskleidė ir tėčio norą – pasirodo, G. Kirkila-Klarkas savo laidotuvėse norėjo išgirsti vieną garsų kūrinį.
„Daugelis pažinojo Klarką – energingą, linksmą, visus įtraukiantį ir sukuriantį nepamirštamą atmosferą ypatingomis progomis, atlikėją, dainininką. Tėtis mylėjo savo darbą, jis tą darė iki paskutinės dienos. Ir visada nuoširdžiai, be abejingumo ir net po kelių dešimtmečių prieš kiekvieną pasirodymą lipdavo į sceną su jauduliu širdyje ir pagarba. Gera matyti, kad visa tai neliko nepastebėta ir neįvertinta. Bet kaip ir vienas iš tėčio albumų buvo „Klarkas – kita pusė“. Gintas, kurį pavyko pažinti išrinktiesiems – šeimai, artimiems bičiuliams. Tai buvo nuoširdus ir ištikimas draugas, gyvenimo partneris, nuostabiausias tėtis, tobulas senelis, kuris dievino savo anūkus ir kurie dievino jį.
Tėtis dėl šeimos galėjo padaryti ir darydavo viską. Nesvarbu, ar tai buvo įsimintinų akimirkų kūrimas, ar reikalingas palaikymas, pagalba. Iš tėčio niekada neišgirsdavai: sunku, neišeina, nepatogu. Vienintelis klausimas jo galvoje būdavo – ne „ar tai padaryti“, o „kaip tai padaryti“. Šeštadienį Lietuva prarado charizmatišką, nuoširdų ir energingą atlikėją. Praradau vieną iš nedaugelio žmonių šiame pasaulyje, kurie mane visada suprato, palaikė ir besąlygiškai mylėjo. Ir šitos tuštumos neužpildys niekas.
Bet taip pat žinau, kad tėčiui sunkiausia ir baisiausia būdavo matyti mus kenčiančius, kaip mums sunku. Nežinau daug detalių, kaip jis norėtų matyti savo laidotuves šią dieną, bet tėtis ne kartą yra minėjęs, kad jis nori išeiti grojant „Show Must Go On“. Tėti, tavo dainos dar ilgai skambės tavo gerbėjų širdyse ir namuose, o mes kažkada, ne šiandien, ne rytoj, bet kažkada tave prisimindami jausime ne šį nenusakomą skausmą, o šilumą, meilę ir dėkingumą, kad buvai mūsų gyvenimuose. Tėti, amžinai liksi mūsų širdyse“, – laidotuvėse kalbėjo atlikėjo dukra.
Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Kaip anksčiau buvo skelbta socialiniame tinkle, artimieji turėjo vieną prašymą.
„Norintiems pagerbti Velionį, prašome atsinešti vieną baltą žiedą. Tegul jis tampa mūsų pagarbos, meilės ir atsisveikinimo ženklu.
Išeina žmogus, bet jo šviesa, gerumas ir prisiminimai lieka mūsų širdyse. Tegul Gintauto kelias būna ramus ir šviesus, o jo atminimas gyvas tarp mūsų dar ilgai.“
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