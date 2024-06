Lauryno Suodaičio debiutas televizijoje – jau rytoj: sulaukė netikėto kolegų krikšto

Kiekvieną šeštadienio rytą laida žiūrovus susipažindins su įvairiais Lietuvos miestais ir taip suteiks dar gilesnį mūsų krašto pažinimą. Itin svarbus akcentas – skirtingų kartų žvilgsniai iš skirtingų perspektyvų į tas pačias patirtis bei istorijas.

„Neabejoju, kad laidos žiūrovams bus tikrai įdomu pamatyti, kaip kiekvieną dalyką mato skirtingo amžiaus, skirtingų kartų ir apskritai tiesiog labai skirtingi žmonės. Labai džiaugiuosi, kad kartu su kolegomis Jurijumi ir Dariumi galėsime visiems parodyti, kad Lietuvoje tikrai yra daug vietų, kurių nesame matę. Šios laidos turinys yra kuriantis vertę, o man tai yra labai svarbu. Labai kviečiu šeštadienio rytą praleisti su pirmąja mūsų laida“, – entuziazmo neslepia Laurynas.

Pirmoje laidoje – daug netikėtumų

Pirmoji laida pateiks daug siurprizų. Ne tik paaiškės, kodėl prie komandos buvo pasiūlyta prisijungti ir L. Suodaičiui, bet žiūrovai išvys ir pirmąją jo pažintį su kolegomis. O galiausiai būsime nustebinti ir originalaus kitų dviejų vedėjų Laurynui skirto krikšto!

„Kol kas kartu filmuotis mums tikrai smagu, o ir pats prieš kameras nejaučiu jokios baimės. Be to, iš kolegų gaunu daug naudingų patarimų. Dirbame kaip vieninga komanda – tikiuosi, kad žiūrovams sugebėsime sėkmingai atskleisti Lietuvos grožį ne tik per maistą, bet ir per visas kitas patirtis“, – pasakoja vyras.

(78 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į eterį sugrįžta „Maisto kelias“

Laidos komanda tradiciškai visai vasarai išsirinko savo rezidenciją, kurioje apsistos ir iš kurios kas kartą keliaus po visą Lietuvą. Trys muškietininkai šią vasarą praleis gyvendami viešbutyje „Auksinės kopos“, esančiame vos 50 metrų nuo jūros. Vasara ir pajūris – ar gali būti geresnė kombinacija?!

„Nė nepastebėjau, kaip prabėgo dar vieneri metai ir mes su „Maisto keliu“ vėl leidžiamės į skaniausių nuotykių Lietuvoje paieškas. Labai džiaugiuosi, jog šiemet vasarą leisime tokioje unikalioje vietoje Šventojoje. Kodėl?

Tiesa tokia, kad kelionės ne tik labai praturtina, bet kartais ir išvargina, todėl mes su džiaugsmu naudosimės tiek viešbučio lauko baseinų ir pirčių zona, tiek vidaus SPA, tiek masažais, tiek gurmanišku maistu, tiek... Oi, bevardinant net oro pritrūko. Trumpai tariant, ši vasara nusimato nereali!“ – pasakoja kitas laidos vedėjas, aktorius D. Petkevičius.

Pirmoje naujojo sezono laidoje projekto vedliai pakvies žiūrovus geriau pažinti Lietuvos pajūrio pažibas: Klaipėdą, Palangą ir Šventąją.

Pirmiausiai projekto senbuviai – Darius ir Jurijus – Laurynui pristatys jų vasaros rezidenciją. Tą padaryti jiems bus labai lengva, nes čia jiedu lankė jau pernai. Viešbučio šeimininkė Liuda Znaidauskienė pakvies visus patogiai įsikurti.

Jauniausiasis laidos vedėjas Laurynas apsistos jaukiame, stilingame ir atnaujintame viešbučio kambaryje, romantišku pavadinimu ,,Amore“. Dariui bus paruoštas pasakiškas privatus namelis su pirtimi ir sūkurine vonia, o Jurijui atiteks atskiras butas ant jūros kranto!

Galimybę „pasimatuoti“ gyvenimą prie jūros Jurijui suteiks šalia viešbučio esančio kvartalo „Apartamentai kopose“ gyventoja, buvusi krepšininkė, „stand-up“ komikė ir „Lietuvos talentų“ dalyvė Aistė Krušinskaitė.

„Butas tiesiog nuostabus, o kokia terasa... Be to, viešbutis – vos už kelių žingsnių nuo apartamentų, tad galiu drąsiai naudotis visais privalumais. Esu labai dėkingas Aistei už tokį svetingumą. Tikiuosi, Darius ir Laurynas dažnai į svečius nesiverš, noriu ramybės...“ – juokdamasis pasakoja J. Smoriginas.

Įsikūrę savo vasaros namuose, vedėjai nuspręs savo nuotykius ir linksmybes pratęsti visų lietuvių pamiltame kurorte – Palangoje.

Čia vyrai užsuks papietauti į ilgametį restoraną „Žuvinė“. Šis restoranas – vienintelis žuvies restoranas Palangoje ir visoje Lietuvoje, kuris veikia jau 21-erius metus.

Restorano meniu daugiausia sudaro žuvies patiekalai iš Baltijos jūros, Kuršių marių, Nemuno deltos ir Lietuvos žuvininkystės ūkių. Kai kurie patiekalai, tokie kaip tradicinė žuvienė, sterko maltinukas, žiobris su baravykais ir prancūziškas Bouillabaisse, restorano klasika yra tapę jau nuo atidarymo.

„Kaip čia nuostabu... Palanga, jūra ir taip meistriškai paruošta šviežia žuvis – viskas tiesiog dieviška!“ – žavėsis Jurijus.

Tęsdami savo kelionę po pajūrį, Jurijus, Darius ir Laurynas nuspręs nuvykti ir į Klaipėdoje esantį gastrobarą „Švyturys BHouse“.

Apie šią vietą jauniausias laidos vedėjas Laurynas jau buvo girdėjęs, tačiau Jurijui ir Dariui tai bus didelė staigmena. „Nusivešiu jus į fainą, jaunatvišką vietą, kurioje, manau, dar tikrai nesate buvę. Trumpai tariant, važiuosim alaus!“ – jau pirmoje laidoje iniciatyvos drąsiai imsis Laurynas.

Minėtas restoranas – tarsi Klaipėdos Niujorkas. Šis baras įrengtas bravoro, pastatyto 1784 metais, vietoje. Šio baro interjerą papildo originalios detalės: jūros atspalvio marmuro baras bei po grindimis matomas alaus brandinimo statinių rūsys.

Visi čia ruošiami patiekalai yra derinami prie tam tikros alaus rūšies, o apie galimus derinius pasakoja komandos nariai arba alaus someljė, kuris čia rengia išskirtines degustacines vakarienes. Čia apsilankę svečiai gali ne tik paragauti su alumi suderintų patiekalų ir apžiūrėti alaus daryklą, bet ir susipažinti su aludarystės istorija.

Aplankę šias išskirtines vietas ir paragavę ne tik nuostabaus skonio patiekalų, bet ir gėrimų, laidos vedėjai vyks atgal į savo vasaros rezidenciją, kur jėgas atgaus lauko baseinų, jacuzzi ir pirčių zonoje.

„Pajūryje įsikūrėme, visi trys artimiausiu susipažinome, Lauryną į „Maisto kelio“ riterių gretas įšventinome, o dabar nekantriai laukiam sekančios kelionės! Išduosiu – kita mūsų stotelė bus kai kur Aukštaitijoje...“ – visų kortų ant stalo nedėdamas pasakoja J. Smoriginas.

Kokie nuotykiai lauks kelių skirtingų kartų atstovų? Kokius iššūkius jie mes vieni kitiems? Apie ką kalba vyrai, kai jų negirdi moterys? Ką pavyks atrasti ir sužinoti L. Suodaičiui, keliaujant kartu su patyrusiais bei gyvenimiškos išminties nestokojančiais kino bei scenos virtuozais? Ko iš jaunosios kartos pasimokyti galės vyresnių kartų laidos vedėjai?

