Laikui nepavaldus Chuck Norris: pamatykite, kaip legendinis vyras atrodo dabar

Chuckas Norrisas geriausiai žinomas dėl gebėjimo bet kam išspardyti užpakalį. Serialas „Walkeris, Teksaso reidžeris“ buvo rodomas nuo 1993 m. iki 2001 m.

Jame aktorius vaidino Kordelą Walkerį, Teksaso reindžerį, kovojantį su nusikalstamumu. Kovo 10 d. Norrisas atšventė savo 84-ąjį gimtadienį ir parodė gerbėjams, kad kovoti vis dar sugeba!

Norrisas pasidalijo vaizdo įrašu, kaip boksuojasi ir atrodo gerai, mėgaudamasis nuostabiu oru.

„Man šiandien 84-eri, bet jaučiuosi taip, lyg man būtų 48-eri, – rašė jis po vaizdo įrašu. – Telaimina jus visus Dievas. Jauskitės gerai ir būkite aktyvūs! Ačiū visiems už nuostabius gimtadienio linkėjimus. Telaimina jus Dievas“.

Laidė juokelius

Gerbėjai nudžiugo ir komentaruose priminė keletą juokingų posakių apie C. Norrisą, rašo remindmagazine.com.

Bėgant metams, ypač po jo darbo „Walkeryje, Teksaso reindžeryje“, gerbėjai pradėjo dalytis juokeliais apie tai, koks jis stiprus ir kietas.

„Chuckas Norrisas mūvi bokso pirštines, kad apsaugotų kriaušę, o ne rankas“ ir „Chuckas Norrisas iš tikrųjų mirė prieš 20 metų... Mirtis tiesiog dar nesukaupė drąsos jam apie tai pasakyti“ – šie juokeliai buvo vieni geriausių komentarų skiltyje.

Nors apie C. Norrisą pastaraisiais metais daug nekalbama, bet jis vis dar filmuojasi. 2012 m. jis pasirodė filme „Nesunaikinami 2“ („The Expendables 2), o 2020 m. – „Havajai 5.0“ („Hawaii Five-O“). 2019 m. per „History Channel“ jis pristatė dokumentinį filmą „Chuck Norris′ Epic Guide to Military Vehicles“.

Dabar jis kuria du naujus filmus. Vienas iš jų bus „Agent Recon“. Reklamuodamas filmą C. Norrisas pasidalijo dviem nuotraukomis su panašiomis pozomis. „Štai gana tvarkinga paralelė, manau, kad jums visiems patiks! Beveik 40 metų skirtumas. Nekantrauju, kol pamatysite, kas laukia būsimame filme „Agent Recon“. Netrukus! Telaimina Dievas, Chuck Norris“, – parašė jis po nuotraukomis.

Pasak interneto svetainės IMDb, jis taip pat kuria filmą „Zombie Plane“ ir vaidins lėktuvo vadą Chucką Norrisą. Pavadinimas skamba tobulai – zombiai tikrai neturi jokių šansų prieš Norrisą!